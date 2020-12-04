讓寶可夢大師也尖叫！小林眼鏡打造超萌聯名款 皮卡丘、傑尼龜都成主角

精靈寶可夢（Pokémon）人氣歷久不衰，而且周邊產品更是玩家、粉絲必買，小林眼鏡就在這季正式推出聯名款。把經典角色皮卡丘、傑尼龜和小火龍、妙蛙種子等做為鏡架主角，推出動漫款與典藏款兩個系列，等著寶可夢大師來收服。

小林眼鏡的寶可夢聯名系列，除了最知名的皮卡丘之外，還一次讓5款人氣角色通通躍上鏡架設計。每一款都有滿滿的寶可夢元素，像是皮卡丘剪影、閃電及精靈球都融入設計中，包含鼻墊或是鏡腳等細節處，也能看到小林眼鏡的巧思。動漫款為舒適休閒的TR材質，鏡腳外側選用了該角色的代表色，內側則以滿滿的角色圖案來呈現；而典藏款，相較於休閒的TR鏡架，選用金屬材質，將寶可夢角色元素藏在細節裡，打造出專屬大人的可愛感。

小林眼鏡寶可夢聯名動漫款眼鏡組合1,880元起。圖／小林眼鏡提供

而且動漫款組合，包含聯名鏡架、聯名鏡盒、聯名拭鏡布加鏡片，配到好只要1,880元，而典藏款組合則為2,880元，同樣有著上述的單品。活動限搭配Clex、DANIEL、NIEZZ鏡片，寶可夢聯名商品為期間限定，數量有限售完為止。值得一提的是，不僅有聯名眼鏡，小林眼鏡還推出了周邊系列商品，包含皮卡丘眼鏡展示架、聯名保溫杯，意圖要榨乾粉絲們的荷包。

小林眼鏡寶可夢聯名典藏款眼鏡組合2,880元起。圖／小林眼鏡提供

小林眼鏡寶可夢聯名動漫款眼鏡組合1,880元起。圖／小林眼鏡提供

小林眼鏡寶可夢聯名眼鏡，精靈球融入了鼻墊的設計。圖／小林眼鏡提供

小林眼鏡寶可夢聯名典藏款眼鏡組合2,880元起。圖／小林眼鏡提供

小林眼鏡寶可夢聯名典藏款眼鏡組合2,880元起。圖／小林眼鏡提供