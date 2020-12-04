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A杯也能穿出北半球 彰南女性內衣廠拍試穿滿意再掃貨

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣「波曼尼亞」廠拍一件不留，吸引許多婆婆媽媽姐姐妹妹搶好康。記者簡慧珍／攝影
彰化縣「波曼尼亞」廠拍一件不留，吸引許多婆婆媽媽姐姐妹妹搶好康。記者簡慧珍／攝影

南彰化兩大女性內衣品牌之一的波曼尼亞，年終特賣會從今天起跑，四套內衣1000元，內褲每件10至50元，都是原價的2至2.5折，可現場試穿；今天公司捐款1000套內衣褲及盈餘1萬元給二林喜樂保育院院生，總監康孟珍將擇日到喜樂教院生正確穿內衣。

波曼尼亞廠拍今天開始，員林市三條里民搶先進場，女性民眾湧進工廠特賣區挑選，大包小包提回家。實踐家專服裝設計科畢業的康孟珍說，每一款內衣打版、大樣、樣品等流程，她都參與並提供意見，試穿樣品若感覺不舒服，要求修改版子，務必件件內衣都穿出女性曲線美。

女性內衣最大功能是修飾身材，康孟珍要求產品必須具備建立女性自信的塑形功能，飽滿內墊讓A杯消費者出現「北半球」，前提是選對尺寸和內墊，穿著時收進副乳，用手托起胸部放罩杯內，就能藉由內墊穿出集中和托高的效果。

波曼尼亞是雅捷仕國際公司品牌，公司原本為歐美日大廠代工，2008年全球金融海嘯，歐美消費力陡然下降，執行長侯俊夫和妻子康孟珍撥出一條生產線自創品牌，專為台灣女性設計內衣，也生產男性內褲。

康孟珍說，一般女性內衣大量採用蕾絲，顏色和款式中規中矩，近年許多品牌為年輕女性設計色彩較活潑的內衣，材質較多樣化，兼具調整型內衣功能的波曼尼亞跳脫傳統，顏色繽紛、款式花俏，不但廣受年輕女性喜愛，也是中高齡女性選擇突破自我的「內在美」。

二林喜樂保育院的女性院生不方便出門選購內衣，院方統一丈量尺寸，波曼尼亞贈送1000套，另送內褲給男院生。連續5年獲得贈送內衣褲的喜樂保育院，行政管理中心主任葉鳳棋表示，波曼尼亞總監康孟珍年年親自到院教導院生正確穿著內衣，對身心障礙者而言，這是很重要的生活教育。

波曼尼亞年度特賣會產品超過10萬件，價格下殺2折到2.5折，試穿滿意再買。康孟珍說，今年業績大受新冠肺炎疫情影響，網購也沒增加，大家縮衣節食，買氣並沒有因為疫情而提高，但為了個人衛生，應每半年換新內衣褲以保持健康。

雅捷仕國際公司總監康孟珍（左）捐贈內衣和１萬元給二林喜樂保育院。記者簡慧珍／攝影
雅捷仕國際公司總監康孟珍（左）捐贈內衣和１萬元給二林喜樂保育院。記者簡慧珍／攝影

品牌 疫情

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