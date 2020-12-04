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Canada Goose、The North Face限定系列 冬日必備禦寒與潮流感兼具

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Canada Goose和The North Face都在此時推出，與潮牌聯名或是限定迷你系列，讓消費者外出造型，在機能性之外，更有型有款。圖／Canda Goose、The North Face提供
Canada Goose和The North Face都在此時推出，與潮牌聯名或是限定迷你系列，讓消費者外出造型，在機能性之外，更有型有款。圖／Canda Goose、The North Face提供

冬日天氣既濕又冷，正是禦寒衣物出動的季節，但如何保暖又兼具潮流穿搭呢？Canada Goose和The North Face都在此時推出，與潮牌聯名或是限定迷你系列，讓消費者的外出造型，在機能性之外，更有型有款。

和Canada Goose合作長達10年的October's Very Own在這季也不忘再度推出聯名新款，以加拿大經典景致楓樹、國界旁的五大湖深藍湖光為題，運用在Terrain派克大衣以及Trucker網帽上。因此可見跟過去截然不同風格的印花與配色，特別是楓樹花紋的款式，既有野外感同時兼具了潮流搭配的外觀。但專門為了戶外活動而生的Terrain派克大衣，可一點都不簡單，具備Canada Goose獨有TEI 2級防寒能力，可在零下15度的環境中保護身體機能，還附有八個實用性口袋、胸前口袋上的D形環，可固定手套等必需品，以方便工作時取放。

The North Face Urban Exploration繼續從探險登山中汲取靈感，應用於城市進行探索，打造第五迷你系列。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration繼續從探險登山中汲取靈感，應用於城市進行探索，打造第五迷你系列。圖／The North Face提供

The North Face Urban Exploration則繼續從探險登山中汲取靈感，應用於城市進行探索，打造第五迷你系列。男、女裝共計有15件單品，其中白色、卡其及綠色的長版羽絨外套，服裝面料皆加上耐久防潑水處理塗層，適合濕冷多變的台灣冬季氣候。只要搭配寬鬆長褲，就能讓功能性與時尚度兼備，而且在黃昏或早晨氣溫偏低的時刻，只要多加上一件Windwall ™上衣或Flashdry™速乾衣，就能維持有型更能對抗寒冷。

和Canada Goose合作長達10年的October's Very Own在這季也不忘再度推出聯名新款。圖／Canda Goose提供
和Canada Goose合作長達10年的October's Very Own在這季也不忘再度推出聯名新款。圖／Canda Goose提供

The North Face Urban Exploration羽絨Parka大衣20,380元。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration羽絨Parka大衣20,380元。圖／The North Face提供

Canada Goose Terrain派克大衣41,200元。圖／Canda Goose提供
Canada Goose Terrain派克大衣41,200元。圖／Canda Goose提供

Canada Goose Terrain派克大衣41,200元。圖／Canda Goose提供
Canada Goose Terrain派克大衣41,200元。圖／Canda Goose提供

Canada Goose Trucker網帽5,200元。圖／Canda Goose提供
Canada Goose Trucker網帽5,200元。圖／Canda Goose提供

The North Face Urban Exploration羊毛襯衫6,880元。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration羊毛襯衫6,880元。圖／The North Face提供

The North Face Urban Exploration連帽上衣6,880元。圖／The North Face提供
The North Face Urban Exploration連帽上衣6,880元。圖／The North Face提供

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