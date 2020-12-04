超奢華！搭星宇專機「住總套」 獨享《孤味》空中對談

2020年太辛苦，趁著年底不妨犒賞自己一個不一樣的耶誕假期。KKday推出超奢華行程，與星宇航空共同推出「雙城號」微旅行2.0，搭乘星宇商務艙，入住五星級香格里拉總統套房，再加碼邀請票房破億國片《孤味》導演許承傑，一同搭機分享電影幕後花絮，與影迷近距離互動。獨家行程12月7日上午10：00起於KKday限量開賣。

「入住總統套房」是許數人對於奢華旅遊的終極夢想，但單房價就要價十幾萬絕非常人可有，KKday此次推出的星宇頂級商務艙搭配遠東香格里拉總統套房方案，6萬元的價格即可獲得雙享受。

「雙城號」將前進擁有豐厚文化及歷史的臺南，除了在地美食與特色景點外，另邀請在地人許承傑於候機室舉辦《孤味》電影分享會，與粉絲近距離接觸，導演將分享他所成長的臺南以及電影拍攝花絮，此外還可獲得獨家限定的《孤味》電影周邊紀念品，讓旅客從機上至落地都能體驗濃濃的臺南味。

此外，另有超值組合5,520元起，只要購買經濟艙機票，就送Xpark門票，與療瘉水母、可愛企鵝一起過耶誕。臺南─臺北航班也邀請日本西武集團伊豆箱根鐵道的超萌吉祥物「萊貓」接機，讓旅客感受到臺北的熱情；除外，再加贈耶誕雙層巴士，帶領南部旅客暢遊新北耶誕城，與迪士尼童話來場浪漫邂逅。