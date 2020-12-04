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OKmart攜手華人首位ACS國際咖啡師用心打造OK CAFE

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
OK CAFE的莊園美式咖啡搭配台灣穀物棒，更能帶出咖啡香氣。圖／OKmart提供
OK CAFE的莊園美式咖啡搭配台灣穀物棒，更能帶出咖啡香氣。圖／OKmart提供

台灣人一年可以喝掉6億杯外帶咖啡，其中近6成消費者以超商現煮咖啡為首選，主因就是方便快速和平價，各大超商也瞄準這股黑金商機，推出多種單品或風味豆搶市。OKmart請來華人首位取得ACS認證國際咖啡認證的專業咖啡師盧貞君（LULU），以獨特刁鑽的味蕾挑選出符合多數民眾喜好的咖啡口味，嚴選「伊帕內瑪莊園日曬豆」讓美式咖啡質感再提升。加上SCA專業團隊負責品質管控和把關，替OKmart第一線門市員工量身打造職訓計畫，打造完美且質量穩定的OK CAFE 。

OK CAFE專攻在咖啡豆的挑選，繼水洗豆美式咖啡後，盧貞君（LULU）為OK CAFE嚴選的「伊帕內瑪莊園日曬豆」，入口時可感受到烤胡桃和堅果的前段風韻，漸漸綿延出細緻柑橘的果酸香氣，接著散發焦糖可可的豐厚甘醇，不太酸不太苦。伊帕內瑪莊園擁有超過5,500公頃的園區、1,400萬株咖啡樹，從種植、採收到生豆處理皆有嚴格控管，本次挑選的阿拉比卡咖啡豆，以甜蜜日曬法處理，是咖啡最原始且古老的製法，色澤光亮、豆大肥美的咖啡豆，日曬後再通過烘焙，將潛藏的香味徹底釋放。

在專業咖啡師確立了OK CAFE的黃金比例之後，為了確保每一杯咖啡都符合程序與完美標準，OKmart召集了各區主管及店長進行扎實嚴謹的培訓課程，從咖啡豆挑選到烘焙豆子、品評咖啡風味等相關專業知識，通過嚴格的考試後才能成為OK CAFE的風味品評師。

此外，OK CAFE首創超越4大超商的把關環節，由受訓後的店長把關咖啡風味，每周再由取得風味品評師證照的主任級主管抽驗各店的咖啡品質；OKmart還特別聘請開元食品專業團隊前往全台門市進行調機，精準掌握最佳溫度、水量、流速，監控所有細節，確保每一杯咖啡的完美風味。

OKmart總經理魏國志（右3）、國際咖啡師LULU總監（右4）與受訓完成的風味品評師合影。圖／OKmart提供
OKmart總經理魏國志（右3）、國際咖啡師LULU總監（右4）與受訓完成的風味品評師合影。圖／OKmart提供
OK CAFE攜手ACS國際認證咖啡師LULU精選高質感咖啡豆。圖／OKmart提供
OK CAFE攜手ACS國際認證咖啡師LULU精選高質感咖啡豆。圖／OKmart提供
OK CAFE嚴選「伊帕內瑪莊園日曬豆」，以最古老的甜蜜日曬法處理，徹底釋放咖啡豆的潛在香味。圖／OKmart提供
OK CAFE嚴選「伊帕內瑪莊園日曬豆」，以最古老的甜蜜日曬法處理，徹底釋放咖啡豆的潛在香味。圖／OKmart提供

咖啡 超商 台灣人

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