肯德基蛋撻上有棉花糖！「芋見雲朵」粉紫超浪漫

肯德基推出夢幻紫色系甜點「芋見雲朵蛋撻」與「雙色轉轉QQ球」，洋溢著浪漫氣息。「芋見雲朵蛋撻」選用台中大甲芋頭製成綿密顆粒，內餡融入原味葡式奶蛋餡，上層配搭鬆軟綿花糖，最後以芋頭灑粉，帶來層層療癒的幸福口感；「雙色轉轉QQ球」使用在地的台農57號黃地瓜和73號紫地瓜，首度以紫色與黃色地瓜交錯而成的繽紛螺旋外型登場。兩款夢幻系甜點皆於2020年12月8日開賣。

此外，肯德基也針對蛋撻推出多元優惠方案，12/8至明年1/25網路預訂外送/外帶(預訂快取)單筆消費金額滿700元，即送「原味蛋撻禮盒」兌換券一張，每單訂單限贈一次，不累送。12/22至12/31期間，前一天利用網路預訂外送/外帶(預訂快取)，單筆消費金額滿1500元，現贈原味蛋撻禮盒一份及原味蛋撻禮盒兌換券一張，每單訂單限贈一次 。12/8起，凡購買蛋撻禮盒(不限口味)即送吸管脆餅一包(六根)，數量有限，送完為止。

肯德基經典人氣蛋撻此次推出芋頭風味，「芋見雲朵蛋撻」於手作163層酥脆撻皮中加入大甲芋頭製成的綿密芋頭內餡，與原味葡式奶蛋餡完美融合， 經典葡式蛋撻增添夢幻紫色系色澤，烘烤出爐後的酥脆蛋撻配上輕柔蓬鬆的棉花糖，再撒上細緻芋香粉於上層做點綴，粉嫩紫色的外觀超夢幻。