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暗黑風大好！賀軍翔帥戴Bell & Ross 粗獷紳士二合一
從近一千年前的維京人前，直到17、18世紀的海盜，甚至二次大戰時期的傘兵部隊，帶有死亡、恫嚇意味的骷髏頭，常成為宣告勇氣、震懾敵人的鮮明視覺。柏萊士（Bell & Ross）從2009年便推出Skull腕表，透過各種雕刻、特殊開關，展現勇猛或幽默的殊異況味。今日品牌再發表全新Cyber-Skull腕表，並邀請到藝人賀軍翔於現場率性配戴。
賀軍翔今日先後換上西裝、皮外套兩種風格，先後戴上BR 01 Cyber Skull與BR 05腕表，展現鮮明、迥異的男人man味。自陳原本就喜歡暗黑風格的設計，加上鏤空的設計男生會特別喜歡。他並惋惜覺得腕表「太晚出了」，假如是在「天巡者」拍攝期間，他一定會戴上手表、大方入戲。
品牌過往曾分別在2009、2016、2018年相繼推出過BR 01 Skull、BR 01 Burning Skull與BR 01 Laughing Skull四枚骷髏腕表，今日最新的2020年的BR 01 Cyber Skull，則披上一襲簡約的科幻風貌，從隱形戰機鮮明的輪廓得到靈感，新款BR 01 Cyber Skull具有強烈線條，並以啞黑色的陶瓷，展現骷髏生動、富有建築韻味的結構感。
螺絲鑲嵌的骷顱頭，交叉骨頭與活動下巴看似懸浮於兩片藍寶石玻璃間，同時啞黑色的表環與無表耳的設計，同時強化了鮮明的視覺效果。45乘46.6毫米的表殼中，BR-CAL 206手上鍊機芯為看似無機的骷髏頭賦予了生命：機芯的動力來源，並具備時鐘、分鐘與秒鐘顯示。是恐懼或勇氣的展示？是力量或前衛的？風格自定義。
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