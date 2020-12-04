暗黑風大好！賀軍翔帥戴Bell & Ross 粗獷紳士二合一

從近一千年前的維京人前，直到17、18世紀的海盜，甚至二次大戰時期的傘兵部隊，帶有死亡、恫嚇意味的骷髏頭，常成為宣告勇氣、震懾敵人的鮮明視覺。柏萊士（Bell & Ross）從2009年便推出Skull腕表，透過各種雕刻、特殊開關，展現勇猛或幽默的殊異況味。今日品牌再發表全新Cyber-Skull腕表，並邀請到藝人賀軍翔於現場率性配戴。

賀軍翔今日先後換上西裝、皮外套兩種風格，先後戴上BR 01 Cyber Skull與BR 05腕表，展現鮮明、迥異的男人man味。自陳原本就喜歡暗黑風格的設計，加上鏤空的設計男生會特別喜歡。他並惋惜覺得腕表「太晚出了」，假如是在「天巡者」拍攝期間，他一定會戴上手表、大方入戲。

品牌過往曾分別在2009、2016、2018年相繼推出過BR 01 Skull、BR 01 Burning Skull與BR 01 Laughing Skull四枚骷髏腕表，今日最新的2020年的BR 01 Cyber Skull，則披上一襲簡約的科幻風貌，從隱形戰機鮮明的輪廓得到靈感，新款BR 01 Cyber Skull具有強烈線條，並以啞黑色的陶瓷，展現骷髏生動、富有建築韻味的結構感。