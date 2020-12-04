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漢來25周年「限量大禮包」 下殺2折、2500元住套房
歡慶25歲生日，高雄漢來大飯店從12月11日至14日推出「25周年慶大禮包」回饋活動，大福袋原價63,756元、特價12,500元，包含4張市景雙人房和1張豪華套房住宿券；小福袋原價31,647元、特價7,500元，包含2張市景雙人房和1張豪華客房住宿券，以下殺至2折的價格，限量250組。
漢來「豪華套房」面積24坪，包括一房一廳，原價20,000元起；「豪華客房」面積約14坪，擁有兩扇窗，可以居高臨下俯瞰廣闊的高雄景觀，原價9,800元起。這兩種房型都出現在「周年慶大禮包」中，物超所值。
漢來表示，大禮包的所有住宿券都不含早餐，使用期限至2021年9月30日，加購早餐每客350元、升等港景房加價600元、假日加價1,200元。想住家庭房的人，市景雙人房加價1,000元可升等三人房，加價2,000元升等四人房；跨年元旦、農曆春節、大型展覽期間不適用，但可視同現金折抵房價。
漢來「25周年慶大禮包」電子訂購單：https://reurl.cc/gmAogV，洽詢專線：07-213-5766。
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