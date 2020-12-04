陳吉仲：若參與貿易組織 可保證稻米不受影響

民進黨立委蔡易餘今表示，未來我國若加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)或與他國簽訂雙邊貿易協定(BTA)，擔憂衝擊本國稻米。農委會主委陳吉仲則說，未來若參加各種區域貿易等組織，將提早因應對農業部門的影響，稻米就是其中一項，像日本參加CPTPP，稻米就放在敏感性作物當中未開放，未來我國就算加入CPTPP，可保證稻米依然不會被影響。

行政院長蘇貞昌與陳吉仲等內閣官員今赴立法院進行施政總質詢。蔡易餘擔心未來我國若加入CPTPP或是與他國簽BTA之類的，稻米恐受到相關衝擊，台灣米會否參照日本也標示本土米？

陳吉仲則表示，未來我國若參加各種區域貿易等組織，對農業部門的影響要提早因應，稻米是其中一個，像日本參加CPTPP，稻米就放在敏感性作物當中未開放，因此我國未來就算談判加入CPTPP，依然不會被影響，他可以先這樣保證。

陳吉仲也說，現在我國3000多所學校160萬個學童，從小吃的都是台灣良質米，比自助餐還要好，現行稻米因糧食管理法，所有標示都要標來源國且不能混充，但會參考像日本商家自主標示還能溯源的做法。