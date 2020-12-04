LINE鈴聲、來電答鈴隨意換！LINE MUSIC、中華電信結盟推優惠

來電答鈴是早期電信業者強推的加值服務，現在全台每天有超過800萬人使用LINE撥打VOIP電話，是否開始覺得所有人都一樣的LINE鈴聲與LINE來電答鈴有點單調？LINE MUSIC宣布與中華電信攜手推出獨家「LINE MUSIC鈴聲答鈴優惠方案」，可從LINE MUSIC的1,800萬首曲目中自由設定LINE鈴聲、LINE來電答鈴或LINE個人背景音樂，每月27元起就可享有一整年的服務，即日起至12月14日並推出快閃優惠，前兩個月每月12元起，可至中華電信全台700家實體門市與網路門市申辦。

LINE在台灣擁有2,100萬活躍用戶，中華電信全台行動電話用戶數超過1,057萬，可謂雙強聯盟。LINE台灣董事總經理陳立人表示，LINE MUSIC只是雙方合作的第一個起跑項目，5G的大頻寬、高傳輸速率、低延遲特性勢必會翻轉未來的生活，LINE將持續以原創內容基地為核心，在生態圈中串連更多優質娛樂內容，包含即時新聞、運動賽事、音樂直播、影音串流、手遊電玩等，並透過5G技術，結合虚擬實境特效，讓沉浸式娛樂體驗再進化，接下來也將與中華電信共創更多可能。

LINE MUSIC在台灣推出滿1周年，已累積500萬下載數，其中有320萬人次設定個人LINE背景音樂、96萬人次設定LINE Call語音通話的鈴聲和來電答鈴。LINE台灣內容事業部副總經理張景雯指出，LINE MUSIC秉持支持正版付費音樂內容的原則，希望吸引更多想要透過音樂展現個人風格的用戶，唱片公司對於短音、個人化背景音樂市場也抱持期待，透過LINE MUSIC鈴聲答鈴服務，用戶可自由擷取歌曲中的30秒片段作為LINE鈴聲、LINE來電答鈴或LINE個人背景音樂。

本次LINE MUSIC與中華電信推出的「LINE MUSIC鈴聲答鈴優惠方案」，1年合約基本型方案原價每月30元、優惠價每月27元，每月可任選3首歌曲作為LINE鈴聲或來電答鈴；1年合約無限型方案原價每月99元、優惠價每月89元，挑選歌曲次數無限制。另有雙12快閃優惠，即日起至12月14日申辦基本型方案前兩月可享優惠價每月12元、第3個月起恢復原價每月30元；12月15日之後申辦基本型方案前兩個月可享優惠價每月19元、第3個月起恢復原價每月30元，1年內限申辦一次。此外，用戶於申辦開通後還可享100% LINE購物紅包點數回饋、再抽周湯豪代言的ONEBOY衝鋒衣；於中華電信示範門市申辦就有機會獲得限定熊大卡免費體驗LINE MUSIC音樂14天，限量送完為止。

在LINE MUSIC 2020年鈴聲排行榜中，前三名依序為八三么的「想見你」、阿冗的「與我無關」、G.E.M.鄧紫棋的「透明」；2020年背景音樂排行榜前三名則為八三么的「想見你」、G.E.M.鄧紫棋的「透明」、黃鴻升的「地球上最浪漫的一首歌」，可見粉絲對於小鬼的思念也在此延伸。

MyMusic也公布2020年度音樂點聽榜，鄧紫棋以新專輯「摩天動物園」榮登華語榜專輯冠軍，同時登上歌手榜冠軍寶座；華語單曲榜則由八三夭為台劇「想見你」演唱的片尾曲「想見你想見你想見你」奪冠。台灣大哥大與張惠妹攜手合作，12月31日跨年當天將於MyMusic、myVideo雙平台全台獨家數位直播完整演唱會。