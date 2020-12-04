2020新表／日本武士甲冑成設計靈感 Grand Seiko新表霸氣外洩

Grand Seiko為了慶祝品牌誕生60周年，陸續推出許多藏家必收的紀念表款，而全新的周年限定更是以日本武士甲冑為設計概念，搭配招牌的獅子徽章，根本就是霸氣外洩，曝光後讓網友直呼：「真的好帥！」

全新周年限定表款，以日本戰國武將所身穿的「勝色獅子甲冑」作為設計概念，代表嚴謹自律以及追求卓越的哲學意志。Grand Seiko利用古代武士愛用於甲冑上稱之為「勝色」的藍染，透過腕表呈現出武士威風凜凜的樣貌，並以同樣色彩染製鱷魚皮表帶，還刻意在皮革的紋路中填入了玫瑰金色的「山谷線條」，藉此表現出甲冑在經過千錘百鍊之後的深度。不僅如此，新表處處也充滿了Grand Seiko的品牌DNA，如表盤刻畫了精緻鬃獅毛紋理，讓人想起品牌Logo，而且秒針則採用Spring Drive特有的滑動式運針，更能彰顯百獸之王力量和勇氣象徵。

表盤刻畫了精緻鬃獅毛紋理，讓人想起品牌Logo，而且秒針則採用Spring Drive特有的滑動式運針。圖／SEIKO提供

另外，發想自獅爪的表耳設計，在表面分別以髮絲紋及超鏡面研磨拋光而成的工整平面，加上稜角分明的大尺寸表殼，讓整體設計都傳達出如同獅子一般的勇猛形象。而且，Grand Seiko還讓這款腕表，搭載精度可達日誤差正負1秒的9R96特別版機芯，為了強調特別調校的精準度，機芯的自動盤上裝飾有18K金的「獅子紋章」。除此之外底蓋上還鐫刻「Limited Edition」字樣以及限量序號，藍寶石水晶玻璃鏡面上則是以玫瑰金色印有「60th Anniversary 1960-2020」字樣，全球限量100只，增加收藏性。

發想自獅爪的表耳設計，在表面分別以髮絲紋及超鏡面研磨拋光而成的工整平面，整體設計都傳達出如同獅子一般的勇猛形象。圖／SEIKO提供