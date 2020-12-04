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這顏色太美！萊爾富限量5萬盒「松石綠」炫彩醫療口罩12/6開賣
萊爾富的萊潔炫彩醫療口罩又有新色到！這次的新色「松石綠」是代表12月的重生石，可讓心靈得到靜謐，更象徵著大海和藍天色彩的天神，期望重生般的幸福帶領大家告別令人不安與恐懼的一年，將於12月6日上午10點於萊爾富門市Life-ET機台開放預購，數量也增加至全台限量5萬盒，讓更多民眾能夠滿足防疫需求，每盒50入售價399元，1人限購1盒、不能代購。
萊爾富先前陸續限量推出「丹寧玫瑰粉」、「冰河藍」、「薰衣紫」、「淡橙橘」、「夜霓紫」、「軍墨綠」、「曜石黑」、「極光綠」、「丹寧牛仔玫瑰粉」、「丹寧牛仔金屬藍」、「丹寧牛仔隕石黑」、「丹寧藍」、「楓葉紅」等顏色的萊潔炫彩醫療口罩，每次都吸引大批消費者搶買，全新的「松石綠」色散發優雅貴氣，更有帶來健康的祝福寓意。
12月6日上午10點可至萊爾富門市Life-ET機台點選「炫彩口罩」並輸入手機號碼，手機會收到一組簡訊驗證碼，輸入機台驗證成功後即可列印繳費單據至門市櫃檯繳費，預購成功者可於12月30日後再回原購買門市取貨。
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