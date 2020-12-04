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超奢華破萬元唇膏！嬌蘭推「燦紅金蜂」口紅鑲嵌晶鑽
破萬元的唇膏該有多奢華？法國彩妝保養品牌嬌蘭，歡慶2021年即將到來與農曆年，推出「紅寶之吻燦紅金蜂限量典藏套組」，由設計師羅倫茲·鮑默（Lorenz Bäumer）設計，打造手工鑲嵌紅色、金色晶鑽的彩殼，搭配紅寶之吻高訂唇膏明星色號#214（胭脂留香），全台限量65組，將於2021年1月1日上市。
嬌蘭在2021農曆年，以最經典的「燦紅金蜂」為主視覺，象徵從巴黎香榭麗舍大道68號振翅高飛，為大家撒下金色魔法，最值得收藏首推紅寶之吻燦紅金蜂精裝套組限量典藏套組，在典藏盒中，有獨特晶鑽彩殼，還有霸氣的#214唇膏，把彩妝推向奢華。
另一款嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏彩殼（燦紅金蜂限量版），則是在紅色彩殼上，有著金色蜜蜂，可以挑選高訂唇膏，搭配彩殼的燦紅金蜂限量版，過年擦上唇膏，也能招來耀眼好運。
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