超奢華破萬元唇膏！嬌蘭推「燦紅金蜂」口紅鑲嵌晶鑽

破萬元的唇膏該有多奢華？法國彩妝保養品牌嬌蘭，歡慶2021年即將到來與農曆年，推出「紅寶之吻燦紅金蜂限量典藏套組」，由設計師羅倫茲·鮑默（Lorenz Bäumer）設計，打造手工鑲嵌紅色、金色晶鑽的彩殼，搭配紅寶之吻高訂唇膏明星色號#214（胭脂留香），全台限量65組，將於2021年1月1日上市。

嬌蘭在2021農曆年，以最經典的「燦紅金蜂」為主視覺，象徵從巴黎香榭麗舍大道68號振翅高飛，為大家撒下金色魔法，最值得收藏首推紅寶之吻燦紅金蜂精裝套組限量典藏套組，在典藏盒中，有獨特晶鑽彩殼，還有霸氣的#214唇膏，把彩妝推向奢華。