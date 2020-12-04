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王嘉爾帥穿adidas新裝登月、雷艾美和宋偉恩為PUMA扮情侶

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
代言人王嘉爾搶先演繹adidas和旗下adidas Originals打造的Space Race系列太空限定跑鞋與運動服飾。圖／adidas提供
代言人王嘉爾搶先演繹adidas和旗下adidas Originals打造的Space Race系列太空限定跑鞋與運動服飾。圖／adidas提供

運動品牌adidas和旗下的adidas Originals聯手，與美國國家航空暨太空總署（NASA）合作，將於2024年送首位女太空人登月，因此推出了Space Race太空系列跑鞋與運動服飾，代言人王嘉爾搶先演繹。而PUMA則請來路跑女神雷艾美與偶像劇鮮肉宋偉恩一同穿上RS-2K螢光新色鞋款，巧扮螢幕情侶。

2019年成功將BOOST中底送上太空測試後，adidas和adidas Originals決定再與NASA跨界推出阿提米絲計畫，將於2024年送首位女太空人登月，並測試新跑鞋科技。於是，便從這計畫誕生了全新的Space Race系列太空限定跑鞋與運動服飾，adidas部分包含旗艦跑鞋Ultraboost 20、Ultraboost DNA與混血跑鞋ULTRA4D等限定鞋款。而以潮流風格見長的adidas Originals也打造了帶有金屬元素與未來感設計的ZX ALKYNE、ZX 2K BOOST、OZWEEGO等話題鞋；以及運動服飾。還請來代言人王嘉爾搶先演繹前衛穿搭，無論是羽絨外套搭配同色系運動長褲；還是利用藍色線條描繪細節，下身配上黑色三線長褲，打造撞色穿搭，都能與帶有迷幻太空氛圍的鞋款相呼應。

宋偉恩（左）與雷艾美都穿著PUMA Classics寬版長厚連帽T恤1,980元、寬鬆長褲1,680元、RS 2K Streaming鞋3,980元。圖／PUMA提供
宋偉恩（左）與雷艾美都穿著PUMA Classics寬版長厚連帽T恤1,980元、寬鬆長褲1,680元、RS 2K Streaming鞋3,980元。圖／PUMA提供

因應耶誕節與歲末跨年的派對穿搭需求，PUMA則順勢呈現了全新RS-2K螢光鞋、Classic系列monotone運動套裝，邀請雷艾美與宋偉恩共同詮釋。RS-2K搭載80年代復刻跑鞋科技，PUMA 特別推出螢光新色，將奶油純白鞋面以網眼、麂皮及高級皮革拼接，使用螢光黃色塊點綴出亮點；還提供女孩專屬粉霓奶油新色鞋面，以螢光粉紅色塊妝點細節。而同樣是新款的Classics系列寬版monotone 運動套裝，透過Oversized剪裁結合柔軟棉質面料，成為冬季保暖又實穿單品，而且杏仁奶油色調堪稱經典不敗的首選。

王嘉爾率先上腳adidas Originals ZX 2K BOOST太空限定配色鞋。圖／adidas提供
王嘉爾率先上腳adidas Originals ZX 2K BOOST太空限定配色鞋。圖／adidas提供

王嘉爾穿著adidas Originals ZX ALKYNE鞋，以個性純黑為主色調，異材質拚接鞋面營造豐富層次感。圖／adidas提供
王嘉爾穿著adidas Originals ZX ALKYNE鞋，以個性純黑為主色調，異材質拚接鞋面營造豐富層次感。圖／adidas提供

adidas Originals Space Race系列鞋款5,290元。圖／adidas Originals提供
adidas Originals Space Race系列鞋款5,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Performance Space Race系列女款長袖連帽上衣1,990元。圖／adidas提供
adidas Performance Space Race系列女款長袖連帽上衣1,990元。圖／adidas提供

adidas Performance Space Race系列連帽外套3,990元。圖／adidas提供
adidas Performance Space Race系列連帽外套3,990元。圖／adidas提供

PUMA專為女性打造的限定配色RS-2K Streaming鞋3,980元。圖／PUMA提供
PUMA專為女性打造的限定配色RS-2K Streaming鞋3,980元。圖／PUMA提供

adidas Performance Space Race系列鞋款5,990元。圖／adidas提供
adidas Performance Space Race系列鞋款5,990元。圖／adidas提供

adidas Performance Space Race系列鞋款5,990元。圖／adidas提供
adidas Performance Space Race系列鞋款5,990元。圖／adidas提供

太空人 adidas NASA

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