王嘉爾帥穿adidas新裝登月、雷艾美和宋偉恩為PUMA扮情侶
運動品牌adidas和旗下的adidas Originals聯手，與美國國家航空暨太空總署（NASA）合作，將於2024年送首位女太空人登月，因此推出了Space Race太空系列跑鞋與運動服飾，代言人王嘉爾搶先演繹。而PUMA則請來路跑女神雷艾美與偶像劇鮮肉宋偉恩一同穿上RS-2K螢光新色鞋款，巧扮螢幕情侶。
2019年成功將BOOST中底送上太空測試後，adidas和adidas Originals決定再與NASA跨界推出阿提米絲計畫，將於2024年送首位女太空人登月，並測試新跑鞋科技。於是，便從這計畫誕生了全新的Space Race系列太空限定跑鞋與運動服飾，adidas部分包含旗艦跑鞋Ultraboost 20、Ultraboost DNA與混血跑鞋ULTRA4D等限定鞋款。而以潮流風格見長的adidas Originals也打造了帶有金屬元素與未來感設計的ZX ALKYNE、ZX 2K BOOST、OZWEEGO等話題鞋；以及運動服飾。還請來代言人王嘉爾搶先演繹前衛穿搭，無論是羽絨外套搭配同色系運動長褲；還是利用藍色線條描繪細節，下身配上黑色三線長褲，打造撞色穿搭，都能與帶有迷幻太空氛圍的鞋款相呼應。
因應耶誕節與歲末跨年的派對穿搭需求，PUMA則順勢呈現了全新RS-2K螢光鞋、Classic系列monotone運動套裝，邀請雷艾美與宋偉恩共同詮釋。RS-2K搭載80年代復刻跑鞋科技，PUMA 特別推出螢光新色，將奶油純白鞋面以網眼、麂皮及高級皮革拼接，使用螢光黃色塊點綴出亮點；還提供女孩專屬粉霓奶油新色鞋面，以螢光粉紅色塊妝點細節。而同樣是新款的Classics系列寬版monotone 運動套裝，透過Oversized剪裁結合柔軟棉質面料，成為冬季保暖又實穿單品，而且杏仁奶油色調堪稱經典不敗的首選。
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