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觀光業自救！住宿進擊券擬串1萬店家發放 效益逼15億

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
國門遲未開放，衝擊我國觀光產業，民間業者發起自救活動。本報資料照片
國門遲未開放，衝擊我國觀光產業，民間業者發起自救活動。本報資料照片

國門遲未開放，觀光業業自己救自己。中台灣觀光產業聯盟（以下簡稱CTTA)串連全台超過400間旅宿業者合作推出的民間版「安心遊2.0進擊住宿券」，邀請業者提供每房500元優惠給消費者。目前已逾四百家旅宿業者參加。

CTTA說，業者參與範圍從台北、台中、高雄、花東、甚至離島，範圍涵蓋全台22縣市，消費者只要點選http://save500.tw/ ，查看適用的旅館、完成訂房、上網登記入住的日期就可以享有優惠，優惠不限一次，也不須上傳身分證。

該會理事長黃正聰表示，疫情影響國境封閉，國旅是國內觀光業者僅剩的依靠。但觀光發展基金已見底，政府難以再推出大規模補助，因此號召500家業者提供500到1000元優惠來刺激民眾出遊。

黃正聰說，為了公告周知這項好康訊息，聯盟擬結合全台1萬個店家推出「來店消費送住宿進擊券」的活動，預計發行1000萬張優惠券，帶動10萬人次住宿，創造至少5億觀光產值，另外店家端因發行住宿券吸引民眾上門消費，也可以為店家帶來超過10億營收（每名顧客以100元計），合計效益達15億。

長期協助勞動力發展署辦理企業輔導培訓的社團法人中華職訓教育創新發展學會（以下簡稱AVEC)理事長薛煒立表示，該次整合輔導商家，一邊配合推廣民間版安心遊2.0進擊券，為旅宿業者開發客源，一邊為輔導企業創造刺激消費，除結合線上部落客、網紅直播共同宣傳外，更透過線下跨界、跨域的店家串連整合，近期也將拓展至商圈創造全新的共贏商業模式。

位於高雄的上德有限公司，旗下兩大品牌「上德燕窩農場」、「你真好燕窩」也是此次配合民間版安心遊2.0推廣的受惠者之一。公司營運部門副總林晃民說，在這波民間版安心遊2.0補助的刺激之下，11月份開始，推出至店裡消費，除即贈送安心遊2.0的500元進擊券，發現許多客人仍然不知道有這個民間好康可以申請，同時在店內除了推廣吃燕窩養身外，同時也告訴客人適時的配合旅遊放鬆心靈，才能身心兼顧，店內11月份的燕窩及燕窩屋業績至少成長了三成。

另一家響應推廣民間版安心遊2.0的店家麥咖啡業者表示，11月開始推出消費滿百元提供安心遊2.0進擊券，讓許多朋友發現這個新優惠，也為自己的銅板經濟躍升為百鈔經濟，非常感謝AVEC與CTTA提供了這麼好的配套。

進擊券 住宿券

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住宿進擊券結盟全台1萬店家 估效益可達15億元

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安心遊進擊券上路 每房補助500元

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