聖誕伴手帶什麼？ 臺虎精釀「蘋果酒禮盒」就是你了！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

每年的交換禮物趴對總讓人傷神，又要符合預算、又要充滿驚喜，臺虎精釀聽到你的心聲了！品牌今年推出的聖誕蘋果酒禮盒組，內含蘋果酒、三款插畫風格酒杯與一棵可自行DIY的迷你可愛聖誕樹，宛如健達出奇蛋般，一次滿足品飲、節慶與日常質感小物三種願望。

使用蘋果汁天然發酵的蘋果Cider氣泡酒，共有三款風味。「金蘋果樂園」酸甜融和，不膩、不澀，並帶有柔和的氣泡感；「最後的蘋果派」則像一款液態的甜點：散發濃郁肉桂香氣；「莓納斯的誕生」則將水果界的兩大霸主、蘋果與草莓酸甜結合，酸甜誘人；同時三只對應的Cider玻璃杯，再以插畫風格、翻玩文藝復興時期名畫「維納斯的誕生」，除有臺虎精釀字樣，並註記了Golden Cider、Apple Pie Cider與Straberry Cider三款風味名稱。雪白色的色調，令人聯想到冬日的片片白雪，心安也美味。

太想自己私藏？「TIPSY聖誕蘋果酒禮盒」即日起在臺虎旗下四間啜飲室：landmark、大安、西門與台中店，以及臺虎露飲車限量上市。

三款CIDER則於全台家樂福、city'super、微風超市陸續開賣，單瓶建議售價69元，禮盒組售價則為499元，送禮、自用？都不傷荷包。

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