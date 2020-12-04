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49歲李英愛童顏保養第一步！洗完臉用前導精華加強吸收
49歲的女神李英愛，至今依然看不出年齡，身材也保持得超好，長期也是韓系保養品牌The history of whoo后的代言人，最近推出頂級還幼系列的全新產品「還幼本初精華」，作為洗臉保養後的第一步，先用前導精華，加強後續保養品的吸收，難怪李英愛能養出雞蛋肌。
大家都知道，保養的第一步，是要先卸妝與清潔，因此許多人都會用洗淨力較強的潔顏產品，清除髒汙，但洗完臉後，肌膚上的水分會會快速流失，讓肌膚防禦力下降，因此還幼本初精華，就是希望維持肌膚的健康與吸收力。
還幼本初精華是透明精華，散發淡淡香氣，含有山蔘全草精萃，萃取出高活性的人蔘皂苷，調理肌膚與保濕，穿心蓮則能舒緩肌膚、還幼童顏精萃則有多樣漢方萃取，讓肌膚活化與健康。
前導精華要在洗完臉後立即使用，趁著臉上仍有水氣來塗抹，接續使用後續保養，增加吸收度。
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