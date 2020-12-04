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星宇航空「台南台北微旅行2.0」7日開賣 亮點一次看

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
星宇航空將推出台北台南微旅行2.0。圖／星宇航空提供
星宇航空將推出台北台南微旅行2.0。圖／星宇航空提供

美食控、文青掛、電影痴、貴婦團請準備！星宇航空宣布將於12月19日推出「台北-台南雙城號」微旅行2.0，純飛行體驗價5,520（含稅），機＋酒二天一夜1萬6600元（雙人）起，12月7日上午10時於KLOOK、KKday、易遊網準時開賣。

星宇說，台北-台南雙城號12月19日首發JX8061及JX8063航班，將分別於上午9:30及11:15自桃園機場起飛，航經宮古島、沿台灣東岸於中午12時30分及下午2時15分抵達台南機場。台南-台北航班JX8062及JX8064則將分別於19日下午1時45分及3時30分自台南機場起飛，沿東岸飛行、再至宮古島，下午4時45分、晚上6時30分抵達桃園機場。

星宇說，旅客可盡享3小時的完整飛行體驗，享用機上美饌，跟著機長的即時導覽，從雲端飽覽台灣美麗的海岸線及獨特地景。星宇也將首度在兩地候機室提供與台南蜷尾家合作的機上限定版「鐵觀音可可碎片」冰淇淋。

星宇說，台南市政府為了歡迎遠道而來的旅客，除招待雙城號全機旅客，於機上享用台南80年老店銀波布丁，並開放台南機場大廳舉辦特色市集，邀請在地商家前來設攤，同時也為旅客準備了豐富的歡迎禮，包含合成帆布行水餃包、連得堂特製雙城號煎餅、月老知我心軟糖等。商務艙及雙人雅座套票旅客，更分別加贈獲英國果醬比賽銀牌獎的柳營甜玉軒禮盒和九品蓮花茶禮盒。

星宇說，12月31日前，憑雙城號登機證，可以半票價格購買立驛國際安平遊港遊運河船票、至銀波布丁中正路門市及國華門市，購買12入禮盒享每盒優惠價380元（原價450元）。另外，於航班當日至討論度爆表的深緣及水各分店消費，出示雙城號登機證可獲「店長精選商品」或「商品95折」優惠。

針對台南出發至桃園機場的航班，星宇說台北市政府也以東道主的角色，為南台灣的旅客準備了豐富多樣的紀念品和優惠好康，並於首班機JX8062請出廣受歡迎的吉祥物「熊讚」至桃園機場接機，與旅客相見歡，讓旅客感受台北的熱情。第二班JX8064則由KKday邀請日本伊豆箱根鐵道吉祥物「萊貓」接機。

星宇說，為了豐富飛行體驗的主題航程，更跨界與電影合作，JX8063台北-台南航班結合甫獲金馬獎及今年首部破億票房的熱門國片「孤味」，於候機室舉辦電影分享會，邀請導演許承傑與粉絲分享在台南的成長點滴及拍攝歷程，並一同搭機前往台南。在該班機航程的娛樂系統中，將獨家收錄多段孤味拍攝的幕後花絮及演員訪談影片，用電影開啟台南的文化之旅。

星宇說，12月31日前，憑雙城號登證，享故宮晶華用餐9折優惠、購買台北101觀景台門票，加贈「101高空明信片」1張（含郵票），將海拔382m的高空祝福，傳達到全世界給所想念的人。雙城號旅客於搭機日6個月內，至星宇航空商務艙餐點合作夥伴—米其林一星餐廳Longtail用餐並出示雙城號登機證，可獲免費招待特調飲品乙杯。

各家旅行社行程特色。圖／星宇航空提供
各家旅行社行程特色。圖／星宇航空提供

各家旅行社行程特色。圖／星宇航空提供
各家旅行社行程特色。圖／星宇航空提供

桃園機場 星宇航空

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