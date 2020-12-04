Chloé創意總監在IG宣告畢業 接手人選尚未公布

Chloé創意總監Natacha Ramsay-Levi傳出卸任消息，稍早她在個人IG貼文，「過去四年來，很榮幸在Chloé團隊的支持下表達我自身的創意，同時再度將品牌聚焦於創辦人Gaby Aghion對人文自由的堅持以及核心理念。」而Chloé首席執行官Riccardo Bellini稍早也發出官方回應，「感謝Natacha Ramsay-Levi為Chloé做了巨大貢獻，發揮創始人所定義的智慧和使命感。為品牌寫下強而有力且別具意義的篇章。在此以最誠摯的心感謝她，謝謝她過去的努力與投入，並祝福她新的旅程一切順利。」而未來接手創意總監的人選，品牌仍未公佈。

Natacha Ramsay-Levi在2002年於Balenciaga開始了她的時裝生涯，是NicolasGhesquière的重要夥伴，2013年離開之後，繼續為Hermès和Acne Studios等多個品牌提供諮詢服務，並於2013年重新加入路易威登女裝成為NicolasGhesquière左右手，直到2017年接任Clare Waight Keller，擔任Chloé創意總監；而離開Chloé的Clare Waight Keller赴任GIVENCHY 之後，也於今年4月離開GIVENCHY。