ORIS火紅Aquis Relief潛水表 攜手名泳將Ernst Bromeis珍惜水資源

2020年終於走到12月，讓人直想大喊慢走不送！還好12月底還有即將來臨的聖誕節，成為朋友相聚、歡暢的相聚主題。中價位瑞士腕錶品牌豪利時（ORIS）推出全新Aquis Relief日期潛水表、搭配火紅搶眼的紅色橡膠表帶，六萬元有找的合宜價位，成為年終送禮自用二合一的快意之選。

品牌近日攜手國際知名探險游泳選手Ernst Bromeis，以行動支援水資源等生態環境永續。原本Ernst Bromeis自己已經完成泳渡萊茵河的壯舉，未來更將配戴上Aquis潛水腕表、預計挑戰貝加爾湖，進而呼籲全世界共同珍視水資源。而新款的Aquis Relief腕表具備300米防水性能，並搭配標誌紅LOGO橡膠表帶搭配安全折疊錶扣。自動上鍊機芯Cal. 733具備時、分、秒鐘與日期顯示，再以灰色表面搭載Super-LumiNova®螢光塗層鎳時分針與紅色棒狀秒針，即便在低光源、水下環境依然能清楚讀時。