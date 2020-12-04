愛彼首個音樂短影集「180」 Youtube官方頻道上線中

2020即將走入尾聲，但瑞士高級製表的創意卻未曾停歇。愛彼（Audemars Piguet）日前宣佈，由品牌所策劃的精緻音樂系列影集「180」的第一集正式上架首播。該系列將由五只影片組成，並記錄愛彼向不同新興音樂家所提出的挑戰，進而由後者寫出融合多樣創意領域的原創協作樂曲。

180 的第一集名為「靈魂之語」，由法國電影導演Anissa Bonnefont掌鏡，聚焦於模特兒、社會運動家兼巴黎萊雅代言人Cindy Bruna與電子音樂作曲家兼製 作人Tchakø之間的非凡接觸，Tchakø的混合類型音樂在這次的創意挑戰中遇見了Cindy的嗓音，由Cindy Bruna獻聲朗讀了黎巴嫩詩人紀伯倫（Khalil Gibran）的詩作〈Le prophète〉和〈La musique〉，並伴隨著Tchakø混合了鋼琴和電子音的融合音色，也因三位法國創作者的合作，模糊了藝術和時尚之間的既定框架。