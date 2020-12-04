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搭新北耶誕城熱 台鐵便當特製3口味刈包只有這裡買得到

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵推出三款刈包。圖／台鐵局提供
台鐵推出三款刈包。圖／台鐵局提供

一年一度的「2020新北歡樂耶誕城」熱鬧展開中。台鐵局說，壓軸上場的演唱會總是人潮洶湧，面對心儀的偶像，民眾想盡早占好最佳觀賞位置卻又飢腸轆轆，為此，台鐵便當貼心研發能簡便攜帶、迅速充飢的新品—刈包，包括「黑胡椒豬排蔥蛋」、「香檸雞柳烘蛋」及「香椿豆包烘蛋」三種口味。即起至1月3日每天限量45份。

台鐵說，黑胡椒豬排蔥蛋刈包結合經典與創新，台灣豬里肌肉洋蔥爆香後，放入滷汁及黑胡椒調味燒製而成，以酸菜餡料，再加入一片厚實蔥花蛋，古早味的傳承揉合新創意，給予台鐵便當忠實顧客新穎的體驗。

台鐵說，除了傳統的延續，台鐵便當嘗試新型蛋料理，將西方主食馬鈴薯、色彩繽紛紅黃甜椒切丁切絲後，添入蛋液及起司拌勻，香煎成馬鈴薯彩椒起司烘蛋，搭配不同食材而成兩種口味。

台鐵說，中西式結合的香檸雞柳烘蛋刈包，淋上酸甜的蜂蜜芥末醬，咬一口外酥裡嫩的雞柳，淡淡檸檬清香在舌尖滾動，口感清爽而不膩。

台鐵說，另一種多元化選擇，香椿豆包烘蛋刈包內餡採用香椿醬燒製入味的非基改豆包，香椿素有春天的味道之美譽，佐以開胃的酸菜，搭配特製蛋料理融合成獨特的風味。

台鐵說，即日起至1月3日歡樂耶誕城閉幕，活動期間每周五、六、日，下午5時在板橋站臨時台販售，特製刈包一份兩入，每份售價109元，每日限量供應45份，售完為止。

台鐵 便當 歡樂耶誕城

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