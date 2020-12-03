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花椰菜起司、香濃玉米巧達！SUBWAY新推2款暖身湯品

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
SUBWAY新推出「花椰菜起司濃湯」及「香濃玉米巧達湯」等2款湯品，每杯59元。圖／SUBWAY提供
SUBWAY新推出「花椰菜起司濃湯」及「香濃玉米巧達湯」等2款湯品，每杯59元。圖／SUBWAY提供

了解台灣民眾喜愛喝湯的喜好，SUBWAY今年12月起，新推出「花椰菜起司濃湯」及「香濃玉米巧達湯」等2款湯品，為寒冬增添暖意。即日起至1月12日期間，還有冬日超值精選，濃湯搭配指定飲品、潛艇堡，每套179元，另有多種不同的主、副餐組合方案，每套59元起。

根據SUBWAY統計，菜單上原有的「奶油蕈菇濃湯」自2018年上市以來，已經賣出23萬公斤，2020年的濃湯銷量，也較去年翻倍成長。此次推出的「花椰菜起司濃湯」，富有香濃的起司奶香，並藉由馬鈴薯帶來豐富的口感，同時也吃得到花椰菜。同步推出的「香濃玉米巧達湯」，則是有著巧達乳酪及玉米香氣，擁有入口滑順的口感，每杯均為59元。

隨著湯品上市，即日起至1月12日期間，SUBWAY推出一系列冬日超值精選。6吋的義大利牛肉丸堡，搭配精選濃湯、可口可樂纖維+，每套179元。嫩雞沙拉捲餅搭配精選濃湯，優惠價135元；6吋香料蔬菜球堡搭配精選濃湯，每套159元，另外還有4塊薯餅配拿鐵、2片餅乾搭配美式咖啡的組合，每套59元。

義大利

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