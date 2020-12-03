經典Logo太紅了！Prada推出拋光皮革三角迷你包

義大利時尚品牌Prada的三角形Logo今年又掀起熱潮，再加上近來因為無線耳機的周邊產品需求大增，Prada在秋冬推出了一系列小尺寸的皮革三角迷你包，像是把經典的三角形Logo整個等比放大，可以用來收納耳機和零錢等小物，時髦又俏皮可愛。

Prada三角迷你包和今年秋冬主打的Cleo系列包款一樣，使用了SPAZZOLATO拋光牛皮製成，搭配標誌性的琺瑯三角 Logo，小巧又方便攜帶，可以肩背也可以當成項鍊，造型多變。顏色方面有黑色、銀色、白色可選擇，同款還有吊飾以及其他形狀的迷你包，都非常好搭配。

此外，為了解決藍芽耳機容易遺失的困擾，Prada也推出AirPods多功能掛鍊，極簡的銀鍊造型上也附有Prada琺瑯三角 Logo，還可以用來掛最近經常需要用到的口罩，是不是超方便的呢？