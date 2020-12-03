新科金鐘視帝姚淳耀 戴伯爵超薄鑽表帥展斯文風

出道十年的姚淳耀，今年十月剛以「鏡子森林」擊敗張孝全、許光漢，勇奪拿下2020年金鐘獎「戲劇節目男主角」大獎，成為新科金鐘視帝。近期他配戴上瑞士高級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）的新款Altiplano系列910P超薄自動腕表，並以雙排扣西裝搭配白色襯衫與高領毛衣登上金馬紅毯。，展現新科金鐘視帝的外顯自信。

姚淳耀曾在2016年以「在台灣的故事」獲金鐘獎最佳行腳節目主持人，今年則是在「鏡子森林」戲中挑大樑、演出，演出首度入圍戲劇節目獎項，就拿下金鐘視帝，並在伯爵的邀請下，戴上超薄鑽表，展現帥氣的紳士風範。