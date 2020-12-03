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新科金鐘視帝姚淳耀 戴伯爵超薄鑽表帥展斯文風
出道十年的姚淳耀，今年十月剛以「鏡子森林」擊敗張孝全、許光漢，勇奪拿下2020年金鐘獎「戲劇節目男主角」大獎，成為新科金鐘視帝。近期他配戴上瑞士高級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）的新款Altiplano系列910P超薄自動腕表，並以雙排扣西裝搭配白色襯衫與高領毛衣登上金馬紅毯。，展現新科金鐘視帝的外顯自信。
姚淳耀曾在2016年以「在台灣的故事」獲金鐘獎最佳行腳節目主持人，今年則是在「鏡子森林」戲中挑大樑、演出，演出首度入圍戲劇節目獎項，就拿下金鐘視帝，並在伯爵的邀請下，戴上超薄鑽表，展現帥氣的紳士風範。
PIAGET的Altiplano Ultimate Automatic 18K白金自動上鍊超薄鑽石腕表，單研發便歷時三年，同時因為將機芯、表面合而為一，達成表殼加機芯的5.3毫米的超薄尺寸。新款白金款則以夜藍色表面，搭配22K金質夜藍色PVD塗層環形自動盤，表圈再鑲嵌上90顆圓形明亮式切割美鑽，總重約0.58克拉。
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