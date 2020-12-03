白蘭氏推「葉黃素精華凍」新品 一撕即食神救援3C族

不只新世代爸媽工作、追劇、玩遊戲經常用眼過度，也有愈來愈多孩子難以避免長時間使用3C，長時間累積造成視力傷害。

白蘭氏繼推出葉黃素精華飲商品「黑醋栗+金盞花葉黃素精華飲」與「強化型金盞花葉黃素精華飲」之後，為了讓害怕精華飲型態的學童、青少年更容易攝取補充，也讓原本習慣飲用的消費者更方便攜帶外出食用，宣布再推出新型態商品「葉黃素精華凍」，將葉黃素與玉米黃素以5：1的配方比例，巧妙結合果凍ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ的絕佳口感，透過好入口的凍條設計與便於攜帶的條狀包裝，大大提升青少年世代對於保健品的接受度與好感度，既是保健品、更像是零食，美味又方便攜帶。

白蘭氏葉黃素全系列3款商品，同樣含有5：1的葉黃素與玉米黃素比例、維他命E與黑醋栗，提供基礎晶亮保養，其中「強化型金盞花葉黃素精華飲」多添加4毫克萃取自紅藻的蝦紅素，特別推薦追求加強保養的消費者食用；而最新推出的「葉黃素精華凍」，則適合4～18歲學生族隨身攜帶補充，滿足不同族群的晶亮需求。