Pandora耶誕好禮 套組7折優惠還有滿額贈

年末將至，齊聚歡慶的耶誕節也即將來臨，來自丹麥國際珠寶品牌Pandora的冬季系列珠寶，將代表溫暖心意的愛心符碼、獨一無二的片片雪花、靜謐魔幻的冬夜星宿化作可以溫暖陪伴自己、情人或家人的珠寶禮物，即日起至12月25日止還有多款夢幻浪漫的耶誕限定套組，並提供限定滿額好禮。而自12月19日（六）起至12月25日（五）期間，將在台北新光三越A11百貨一樓打造Pandora Holiday Season聖誕階梯，超大型品牌「O」logo結合充滿歐式溫馨氛圍的裝飾樓梯，參與現場活動還能獲得Pandora神祕耶誕小禮。

Pandora冬季耶誕系列限定套組，精選本季最具代表性的星鑽雪花系列、凝聚家族情感的家庭樹、歡慶 Cinderella上映70週年的迪士尼Cinderella系列、刻畫愛情的璀璨之心等，多款熱賣商品以低於7折到8折間的優惠價格販售。自即日起全台專櫃正式販售，並在12月12日起（六）至12月25日（五）推出耶誕滿額特別好禮，凡活動期間當日單筆結帳金額滿5,800元即贈價值3,680元的限定版「星月相伴925銀硬環」一只，滿8,800元再贈「Pandora訂製珠寶盒」一個。 星鑽雪花項鍊耳環套組，原價5,360元，限定套組價3,980元。圖／PANDORA提供 璀璨之心手鍊套組（925銀串飾 +手鍊），原價5,760元，限定套組價3,980元。圖／PANDORA提供 家庭樹手鍊套組，原價7,920元，限定套組價5,380元。圖／PANDORA提供 PANDORA推出多款夢幻浪漫的耶誕限定套組。圖／PANDORA提供 PANDORA推出多款夢幻浪漫的耶誕限定套組。圖／PANDORA提供 PANDORA推出多款夢幻浪漫的耶誕限定套組。圖／PANDORA提供 當日單筆結帳金額滿5,800元即贈限定版「星月相伴925銀硬環」一只，價值3,680元。圖／PANDORA提供 當日單筆結帳金額8,800元加贈「Pandora訂製珠寶盒」一個。圖／PANDORA提供 PANDORA推出多款夢幻浪漫的耶誕限定套組。圖／PANDORA提供 Reflexions手鍊套組，原價4,860元，限定套組價3,980元。圖／PANDORA提供 PANDORA推出多款夢幻浪漫的耶誕限定套組。圖／PANDORA提供 星鑽雪花項鍊套組，原價5,040元，限定套組價3,980元。圖／PANDORA提供