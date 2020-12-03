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Pandora耶誕好禮 套組7折優惠還有滿額贈
年末將至，齊聚歡慶的耶誕節也即將來臨，來自丹麥國際珠寶品牌Pandora的冬季系列珠寶，將代表溫暖心意的愛心符碼、獨一無二的片片雪花、靜謐魔幻的冬夜星宿化作可以溫暖陪伴自己、情人或家人的珠寶禮物，即日起至12月25日止還有多款夢幻浪漫的耶誕限定套組，並提供限定滿額好禮。而自12月19日（六）起至12月25日（五）期間，將在台北新光三越A11百貨一樓打造Pandora Holiday Season聖誕階梯，超大型品牌「O」logo結合充滿歐式溫馨氛圍的裝飾樓梯，參與現場活動還能獲得Pandora神祕耶誕小禮。
Pandora冬季耶誕系列限定套組，精選本季最具代表性的星鑽雪花系列、凝聚家族情感的家庭樹、歡慶 Cinderella上映70週年的迪士尼Cinderella系列、刻畫愛情的璀璨之心等，多款熱賣商品以低於7折到8折間的優惠價格販售。自即日起全台專櫃正式販售，並在12月12日起（六）至12月25日（五）推出耶誕滿額特別好禮，凡活動期間當日單筆結帳金額滿5,800元即贈價值3,680元的限定版「星月相伴925銀硬環」一只，滿8,800元再贈「Pandora訂製珠寶盒」一個。
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