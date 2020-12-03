排隊名店火鍋在家吃！全聯火鍋季推40款獨家湯底

火鍋的季節又來了！超愛吃鍋的台灣人一年台灣人一年吃掉將近400億元的火鍋，全台火鍋店加起來粗估超過1萬家，從2014年起即率先喊出火鍋祭生活提案的全聯福利中心，今年超前部署，自9月4日起即率先開跑火鍋祭活動，常溫湯底至今已賣破60萬包，而同步在台北東區重磅亮相「全火鍋」快閃店，截至目前也已賣破15,000份鍋物，預計今年火鍋祭常溫湯底可望挑戰2.5億元目標，引爆吃鍋熱潮！

今年全聯火鍋季除了延續往年熱賣品項，也喊出「訂不到的火鍋名家，通通在你家」口號，推出超過50款湯底，其中獨家品項多達40款，其中名店鍋物品牌如「這一鍋」、「麻神」、「聚」、「石二鍋」、「紅豆食府」等就有多達11款，上架至今平均每款皆有賣破萬包佳績，預計接下來在氣溫下降與年底節慶商機帶動下，今年火鍋祭常溫湯底可達2.5億元，較去年成長20%。而號稱「全宇宙最難訂火鍋店」的全火鍋，也推出聯名湯底於門市上架販售，由名廚聖凱師特製的「麻辣鴨血鍋」已賣出超過5,000包，12月中下旬更將新上架「歐巴泡菜鍋」與「元氣藥膳鍋」搶攻冬日溫暖商機，讓消費者在家就能享受各地名店風味。

而全聯也觀察到，透過火鍋祭常溫湯底推動下，能有效帶動冷凍鍋底、冷凍丸類、火鍋料等週邊吃鍋商品業績，除了即日起至2021年1月7日期間，新鍋物三寶「美味堂X馬辣」聯名商品馬辣骰子牛筋、馬辣香滷肥腸、馬辣蜂巢牛肚再度強勢回歸，均一價89元；另外也推出全新升級版貼體包裝、莫藍迪色盒裝設計的「急凍鮮物」系列，此系列以家庭常用食材、原料規格升級、差異化特色商品為3大特色，品項包括肉類、魚類和海鮮，將原料進行加工分切後，隨即快速凍結，保持最佳鮮度，讓在家吃鍋瞬間升級，預估今年銷售金額可達5.7億元，較2019成長率超過5成。