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隋棠凍齡秘訣靠「保濕」！耶誕送禮也要好友一起保濕
耶誕腳步將近，隋棠已經是3個小孩的媽媽，卻依舊保持凍齡好容貌，她表示，年末也是秋冬季節，比較乾燥，如果要送給朋友好禮，必送保濕產品，這也是她自己的保養秘訣之一。提到送禮，隋棠當然推薦自己代言的W.SHOW，在耶誕也推出3款禮盒，售價從999、1,980、2,980元不等，但產品價值都很高，幾乎等於打了5折。
最推薦2,980元的耶誕禮盒，含有超過6,000元的產品，還有W.SHOW首度推出的2021桌曆，內含雙月使用的商品兌換券，可兌換6款正貨商品，包括綠鑽石養妍粉、調理洗髮精、超水感抗曬乳、全效精萃乳、超水感保濕身體乳、保濕皂，總價為6,636元。
另外1,980元與999元的禮盒，走驚喜包路線，商品隨機搭配，有機會獲得全效精華、全效面膜、全效精萃乳、舒緩保濕膠囊、全效玫瑰水、全效眼霜等，999元禮盒價值超過2,000元，1,980元禮盒價值超過4,000元。
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