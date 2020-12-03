快訊

《想見你》紅到韓國，主題曲呢？台劇原聲帶外銷現況

神秘人電話檢舉信功安檢「有問題」 反追查竟留下假資料

聽新聞
test
0:00 / 0:00

隋棠凍齡秘訣靠「保濕」！耶誕送禮也要好友一起保濕

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
隋棠推薦年末送禮，要送給朋友保濕產品。圖／
隋棠推薦年末送禮，要送給朋友保濕產品。圖／

耶誕腳步將近，隋棠已經是3個小孩的媽媽，卻依舊保持凍齡好容貌，她表示，年末也是秋冬季節，比較乾燥，如果要送給朋友好禮，必送保濕產品，這也是她自己的保養秘訣之一。提到送禮，隋棠當然推薦自己代言的W.SHOW，在耶誕也推出3款禮盒，售價從999、1,980、2,980元不等，但產品價值都很高，幾乎等於打了5折。

最推薦2,980元的耶誕禮盒，含有超過6,000元的產品，還有W.SHOW首度推出的2021桌曆，內含雙月使用的商品兌換券，可兌換6款正貨商品，包括綠鑽石養妍粉、調理洗髮精、超水感抗曬乳、全效精萃乳、超水感保濕身體乳、保濕皂，總價為6,636元。

另外1,980元與999元的禮盒，走驚喜包路線，商品隨機搭配，有機會獲得全效精華、全效面膜、全效精萃乳、舒緩保濕膠囊、全效玫瑰水、全效眼霜等，999元禮盒價值超過2,000元，1,980元禮盒價值超過4,000元。

W.SHOW年末推出3款耶誕禮盒。圖／W.SHOW提供
W.SHOW年末推出3款耶誕禮盒。圖／W.SHOW提供

洗髮 面膜 隋棠

延伸閱讀

銀河與運河的浪漫！台南耶誕燈節主場首度移師運河旁

新莊副都心亮起來！宏匯廣場耶誕跨年四大打卡美景公開

迎接耶誕倒數 信義區街頭出現放大版月曆

因「單親媽媽死刑」2度發聲惹議　導演李又宗轟隋棠：有夠噁心

相關新聞

排隊名店火鍋在家吃！全聯火鍋季推40款獨家湯底

火鍋的季節又來了！超愛吃鍋的台灣人一年台灣人一年吃掉將近400億元的火鍋，全台火鍋店加起來粗估超過1萬家，從2014年起...

常玉「八尾金魚」領軍 佳士得亞洲晚拍疫情下創新紀錄

疫情限制人口流動，也開啟拍賣會的新契機。香港佳士得昨晚舉辦三場晚拍，並運用網路直播進行罕見的東西兩大城市聯合夜拍「香港-...

萊爾富「麻油季」開跑！推季節限定北港味飯糰、麻油豚菇包

近來天氣轉涼，特別需要暖呼呼的食補，萊爾富看準這波入冬暖商機，推出「麻油季」、即食鍋物及溫罐飲品等，為冬日進補暖身。「麻...

買健身餐送World Gym會員！肯德基「烤雞腿溫沙拉」

在全台瘋健身、重視輕食養身之際，肯德基將於12月8日限時新推出義式烤雞料理「上校私廚烤雞腿溫沙拉」，藉由無骨雞腿排、筆管...

7-ELEVEN全新「i預購」平台延伸虛擬貨架！可線上預購、門市取貨

為了讓消費者買得更便利，7-ELEVEN即日起推出全新「i預購」平台，掌握超過5,900家門市地利之便，並結合網路購物及...

20%大蒜奶油醬！韓國始祖CW大蒜麵包餅乾 12月4日進全聯

韓國首款正宗CW大蒜麵包餅乾在台推出後，即掀起搶購旋風，各大通路大缺貨，一年的銷售數量可疊出1,500座101高度，顯見...

LEVI'S重現米奇經典動畫、ROCKCOCO攜手蛋黃哥「裝」可愛

無論你是米奇老鼠還是蛋黃哥的粉絲，這一季都有新聯名單品，讓你妝點冬季造型。牛仔褲大廠LEVI'S與迪士尼合作，在服裝與褲...

咬一口流出「70%黑巧克力」！桂冠「巧克力湯圓」登場

繼今年10月推出「森永牛奶糖包餡小湯圓」之後，桂冠將於12月4日起，再新推出「巧克力湯圓」，可以品嚐到70%黑巧克力、法...

環球購物中心4美食新店進駐 耶誕限定甜點同步吸睛

耶誕季熱鬧登場，加上新北耶誕城每天吸引上萬人次造訪，環球購物中心看準龐大人潮，新北中和、板橋車站店紛紛推出最有吸客效應的...

毛孩親子時髦起來！台灣設計師品牌ANVI訂製寵物首飾

全球愈來愈多人選擇晚婚或不婚的生活型態下，豢養貓狗等寵物作為生活伴侶的人也愈來愈多，甚至有調查指出，根據內政部、農委會等...

IKEA 12月限定美食報到 首度推出「榛果巧克力霜淇淋」

IKEA耶誕限定新美食報到，IKEA美食小站12月推出為期一個月的全新點心組合「榛果巧克力霜淇淋」與「蜂蜜火雞香腸」，另...

品牌首字母縮寫巧化幸福主張 Harry Winston見證永恆

每年的12月，像是即將告別過去的一年、並面向新的一年，祈願、祝禱或團聚。海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日帶來...

熱門新聞

「空一個洞」 鄭明典解惑為何台北市只有這裡不下雨

婚禮前突被準岳母要求簽「契約」 超瞎內容引公憤：仙人跳？

列車長「提前下車」新制惹議驚見趴地醜態 台鐵回應了

公公為了「一支香」飆罵逼離婚 人妻霸氣回：離就離

預言今年是較冷的冬天 李富城：不會回暖、整個東亞都冷

2海龜伴塑膠袋死在麥寮岸際 其中一種竟是世界最大海龜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。