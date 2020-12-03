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常玉「八尾金魚」領軍 佳士得亞洲晚拍疫情下創新紀錄
疫情限制人口流動，也開啟拍賣會的新契機。香港佳士得昨晚舉辦三場晚拍，並運用網路直播進行罕見的東西兩大城市聯合夜拍「香港-紐約： 現當代聯合夜拍」，整晚成交率達97%、過半數拍品逾拍前高估價成交，成交總額高達14億港幣，寫下佳士得亞洲夜拍成交新紀錄。網上觀看人次也接近 50 萬人次，證明網上拍賣時代的正式到來。
2019 年 11 月，常玉「五裸女」在佳士得拍出12億台幣，刷新藝術家世界拍賣紀錄。 今年7 月，「青花盆中盛開的菊花」在佳士得拍出7億，創下常玉靜物主題畫作拍賣紀錄後。本季佳士得推出常玉「八尾金魚」，拍出逾台幣6億天價，又寫下常玉動物動物畫作世界拍賣紀錄。從裸女畫、靜物畫到動物畫，常玉畫作屢屢破億，身價已不輸給莫內等印象派畫家。
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