萊爾富「麻油季」開跑！推季節限定北港味飯糰、麻油豚菇包

近來天氣轉涼，特別需要暖呼呼的食補，萊爾富看準這波入冬暖商機，推出「麻油季」、即食鍋物及溫罐飲品等，為冬日進補暖身。「麻油季」活動首次引進季節限定的「Hi-Life Original北港味（麻油松阪豬）三角飯糰」、全台限量6萬顆的「鮮香麻油豚菇包」、人氣熱銷的「麻油雞手作飯糰」、改版增量50%的「Hi-Life Original 麻油雞腿麵線」及「卜蜂麻油燉雞湯」等，12月15日前搭配指定飲料可享組合優惠價。

萊爾富「麻油季」季節限定推出的新品「Hi-Life Original北港味（麻油松阪豬）三角飯糰」，選用北港麻油拌炒蒜香松阪豬肉片，以御選麻油海苔片包裹，售價35元，搭配指定飲品可享早餐合購59元豪華組合優惠；全台限量6萬顆的新品「鮮香麻油豚菇包」，以麻油煸炒老薑至香氣入味，再切碎拌入特選台灣溫體豬肉，紮實肉餡搭配濃郁麻油香氣，令人吮指回味，售價30元，搭配指定的溫罐伊藤園系列可享合購價59元；與狀元油飯旗下品牌「玩味煮藝」合作開發的「麻油雞手作飯糰」，以純糯米木桶蒸飯手工飯糰，再佐以純麻油拌炒雞肉腿丁、杏鮑菇和薑，售價45元。每年冬季的熱銷鍋物「麻油雞腿麵線」今年將麵線增量50%改版新上市，售價79元，加10元還可喝指定飲品；售價69元的「卜蜂麻油燉雞湯」12月15日前可享單杯59元，兩杯99元。

萊爾富與王品集團12MINI聯名的「經典沙茶鍋」內有沙茶湯底、寬粉、高麗菜、豬前腿肉、金針菇、魚卵捲、腐皮捲、蛋餃、小貢丸、凍豆腐等豐富食材，結合名店經典沙茶風味湯底，售價109元，10月下旬上市至今銷量已突破3萬份。萊爾富自有品牌「Hi-Life Original韓式部隊鍋」內有豬肉片、鑫鑫腸、年糕、泡菜、金針菇、起司、韓式拉麵等配料，售價99元，銷量較去年同期成長近3成；「Hi-Life Original 麻辣牛肉鍋」以麻辣鹹香湯頭搭配牛肉片、鑫鑫腸、金針菇、凍豆腐、玉米與王子麵，售價99元。