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買健身餐送World Gym會員！肯德基「烤雞腿溫沙拉」
在全台瘋健身、重視輕食養身之際，肯德基將於12月8日限時新推出義式烤雞料理「上校私廚烤雞腿溫沙拉」，藉由無骨雞腿排、筆管麵與多種食蔬進行搭配，每份含有27.1公克蛋白質，適合運動族輕鬆品嚐。民眾購買指定套餐，還可獲得World Gym健身體驗券，並有機會抽中World Gym會員免費資格。
肯德基此次推出的「上校私廚烤雞腿溫沙拉」，選用原塊的紐奧良無骨雞腿排，搭配多種食蔬，並以富含茄紅素的瑪格麗特醬增添風味，再搭配GI較低的筆管麵增添飽足感。每份總熱量為475.8大卡，並含有27.1公克蛋白質，加上溫暖的食用溫度，正適合健身族在冬季品嚐。販售時間自12月8日至5月17日，單點每份119元；搭配小杯無糖茉莉綠茶的嘗鮮餐，每套129元；搭配小杯玉米濃湯的個人套餐，每套則為149元。限定於全台63間指定門市販售。
肯德基此次也與World Gym合作。12月8日至1月11日期間，凡購買上校私廚烤雞腿溫沙拉個人套餐，即贈送15天的World Gym單一據點健身體驗券1張；憑上校私廚烤雞腿溫沙拉消費發票，登錄可抽限量10名的World Gym單一據點3個月免費會籍、限量30名的World Gym單一據點1個月免費會籍。另外民眾於World Gym完成指定任務，還可抽上校私廚烤雞腿溫沙拉個人套餐兌換券；憑World Gym會員、尊爵、員工卡，則可享上校私廚烤雞腿溫沙拉配中杯無糖茉莉綠茶129元的優惠價。
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