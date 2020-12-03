7-ELEVEN全新「i預購」平台延伸虛擬貨架！可線上預購、門市取貨
為了讓消費者買得更便利，7-ELEVEN即日起推出全新「i預購」平台，掌握超過5,900家門市地利之便，並結合網路購物及行動支付的消費趨勢，延伸虛擬貨架商機，可隨時隨地在i預購平台線上購物，並就近到鄰近門市取貨，還可運用線上即時結帳付款功能，並決定取貨門市及日期。
7-ELEVEN表示，預購平台打破門市地坪限制，提供貨架上買不到的商品，從節令商品、即時覆熱料理到家電都可一站購齊，購買名店美食免排隊、訂購低門檻免湊團，近年來更與汽車、機車、遊艇等廠商跨界合作，創造全新銷售模式。全新的「i預購」平台打破門市地坪限制，提供貨架上買不到的商品，每月針對不同生活主題進行提案，更導入生鮮水產、冷凍食品、生活家電、時尚百貨、美妝保養等。
「i預購」平台也將不定期規畫OPEN POINT會員專屬優惠，首波開站慶活動於12月21日起推出，包括「早鳥限定好康」以及限量的「每日爆殺品」。
時序入冬天氣轉涼，7-ELEVEN預購推出名店鍋物專區，精選超過20款鍋物配料，其中冬天必吃的麻辣鍋除了海底撈、太和殿、老四川、這一鍋等知名店家之外，更首次與超夯名店「麻神麻辣鍋」合作開賣麻辣湯底與果凍鴨血；另有撈王的椒豬肚鍋組、高雄老新台菜金鯧炊粉鍋、阿官火鍋酸菜白肉鍋、宏裕行頂級花枝丸、花枝漿組合、林聰明聰明醬（香辣沙茶醬）、天香樓mini熟成麻辣醬等。
農曆年節將至，為了讓經濟弱勢家庭也能擁有豐盛的年夜飯，7-ELEVEN攜手1919食物銀行發起「愛心年菜」認捐活動，邀請民眾12月14日上午11點起至門市認捐，認捐一份「珍苑珍品干貝燉雞湯」（售價549元），7-ELEVEN加碼捐出一份「珍苑家傳肉燥」，預計募集10,200份。
此外，7-ELEVEN即日起至2021年2月4日展開年菜預購，以經典台菜為主，除了獨家與王品集團榮獲國際廚藝競賽合計拿下20金牌的主廚群聯手研發「王品20面金牌年菜宴」之外，更與宜蘭渡小月主廚陳兆麟、青青廚房阿發師技術指導合作筍乾蹄膀、豆酥鯧魚等手路菜，活動期間可享指定商品任選第2件9折。
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