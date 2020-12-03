20%大蒜奶油醬！韓國始祖CW大蒜麵包餅乾 12月4日進全聯

韓國首款正宗CW大蒜麵包餅乾在台推出後，即掀起搶購旋風，各大通路大缺貨，一年的銷售數量可疊出1,500座101高度，顯見其獨特迷人魅力。為滿足大蒜迷期待，CW大蒜麵包餅乾推出獨家配方20%濃厚香蒜奶油味，12/4正式在全台全聯上架，售價249元/包（原價319元/包）。

韓國食品領導品牌CW研發CW大蒜麵包餅乾，海外販售據點包括台灣、日本、新加坡、越南、中國、香港；其中，台灣為第一個海外銷售據點，由超過20年的全球食品代理商上友食品於2019年底引進來台。

今年宅經濟當道，零食業異軍突起，據各大電商平台的統計，零食銷售量占比突破 5成。CW大蒜麵包餅乾進軍台灣一年內，更是攻佔各大通路零食排行榜，成為網友推薦的追劇必備零食。於全家便利商店首檔銷售破千萬業績、2019過年期間造成全台缺貨，號稱「最難等待的大蒜麵包餅乾」，截至目前為止，共締造破百萬包銷售量、可疊出1,500座101大樓。

CW大蒜麵包餅乾在進入台灣市場前，已是網友口碑推薦的韓國零食代購首選，綜合各界評比，最令人驚豔的是它濃厚香蒜奶油香氣、甜鹹不膩口味、採100%擬真大蒜麵包切片形狀，厚實酥脆，讓人一口接一口。