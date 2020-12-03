咬一口流出「70%黑巧克力」！桂冠「巧克力湯圓」登場

繼今年10月推出「森永牛奶糖包餡小湯圓」之後，桂冠將於12月4日起，再新推出「巧克力湯圓」，可以品嚐到70%黑巧克力、法國柑橘醬在口中交織而成的層次滋味，增添冬季暖意。

桂冠湯圓以芝麻、花生、抹茶等口味最為經典，近年也透過全新的口味，增添民眾的味蕾變化。除了去年與日本辻利茶舖聯名合作，推出辻利抹茶包餡小湯圓外，今年也與森永合作，聯名推出「森永牛奶糖包餡小湯圓」，除了將牛奶糖餡料融入小湯圓之中，外盒也是以牛奶糖元素所設計，增添品嚐時的樂趣。此次所推出的「桂冠巧克力湯圓」，糯米皮同樣遵循6道工序製成，內餡則為70%的黑巧克力，搭配法國的柑橘醬點綴，在苦甜滋味中增添果香層次感，也成為民眾在冬季吃湯圓時的全新選擇。

業者建議，除了可以在冬至與親友們分享品嚐之外，巧克力湯圓也可作為日常下午茶，適合搭配熱奶茶或熱可可來食用。預將於12月4日起於全聯福利中心率先販售，其他量販、通路超市也會陸續上架。每盒10入裝，建議售價89元。