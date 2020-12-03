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LEVI'S重現米奇經典動畫、ROCKCOCO攜手蛋黃哥「裝」可愛
無論你是米奇老鼠還是蛋黃哥的粉絲，這一季都有新聯名單品，讓你妝點冬季造型。牛仔褲大廠LEVI'S與迪士尼合作，在服裝與褲款上，重現40年代風格的經典米奇、米妮、高飛及唐老鴨等人氣角色。潮牌ROCKCOCO則選擇與蛋黃哥聯手，一同詮釋懶人精神，裝可愛的同時，散發正能量。
LEVI'S復刻了迪士尼40年代畫風，選用鮮明線條及高飽和色系，融合四格漫畫設計、大面積及滿版印製，並以米奇和他的朋友們為主題，生動的在T恤、連帽上衣、夾克及配件上呈現。其中不可錯過的就是聯名502™ 舒適錐型窄管牛仔褲、左褲管上的超大米奇圖案。更有米奇和米妮用復古電話熱線的合作T恤，趣味加倍。不僅如此，融入了兩大品牌的經典元素的牛仔夾克外套印上放大版米奇圖案，堪稱本次合作產品最具代表作的單品，吸睛度與回頭率飆升。
潮流女裝品牌ROCKCOCO則是讓蛋黃哥變身「幸運招財蛋」，搭配討喜的金元寶圖像、「HAVE A GUDE DAY！」、「GUDE THINGS ARE COMING.」等標語，打破慵懶形象，帶來滿滿正能量。此次聯名定義為《HAVE A GUDE DAY》系列，因此以代表好運的紅色與黃色為主色調，加上粉紅色點綴，呈現節慶感十足又不失個人風格穿搭。版型設計，有不限身形的寬版連帽上衣、可修飾腰臀部的長版T恤、多層次的一件式大學圓領衫，搭配下身就能顯瘦又潮流。
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