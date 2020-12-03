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餐桌上的美麗花園 鹽之華蔬食套餐發表

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
聖誕節茶點車，主廚黎俞君的姪女親手做的「料理鼠王」，藏匿其中。圖／鹽之華提供。
聖誕節茶點車，主廚黎俞君的姪女親手做的「料理鼠王」，藏匿其中。圖／鹽之華提供。

只靠花果蔬食，能夠撐得起一整套法料套餐嗎？讓我來看看，國內唯一以法料獲米其林一星肯定的女性主廚——鹽之華主廚黎俞君怎麼做。

黎俞君指出，在秋冬季節推出法料蔬食套餐，只是「順天而為」，並非「有所為而為」；因此她這次大膽地首度將將蔬菜料理，提擢至餐廳主推的季節菜單，而不再只是過去的配角地位。黎俞君說：「入冬之後，菇類、葉菜類、根莖類和花果的品質，比其他季節更加肥美、甜嫩，可說是這個季節台灣風土的代表。」

而黎俞君這次敢首度推出蔬食套餐，仰仗的是一群個性與她一樣「龜毛」的小農好朋友。這次的「法式蔬食套餐」使用的農產，皆來自台中周邊，好比開胃菜的櫛瓜花、水果黃瓜，就是農友每天早晨得在七點左右摘採，再親自從谷關鮮送到餐廳，只為這個時間採收的花卉，才能滿足黎俞君對最佳花型要求。她說：「很多時候，我朋友專程跑來一趟只為送給我一束花！」主廚與農夫朋友間的「浪漫故事」，令人動容。

黎俞君自豪地說：「相較於其他縣市，台中擁有完勝全台的購買好食材地理優勢。」而當其他地區的廚師大多只能去市場挑貨，而不知食材源頭時，鹽之華使用的蔬菜和花卉，卻早已由生產者按照黎主廚所要求的規格培育、並每天親自送至餐廳多年。

鹽之華冬季限定的「法式蔬食套餐」，所使用的蔬菜種類之多，也令人咋舌，除上述的水果黃瓜、青皮無花果，尚有水果玉米、石榴、柿餅、酪梨、野薑花、鳳梨鼠尾草、玉米嫩芽、各種芽菜、高山玫瑰、茄子、番茄、甜椒、櫛瓜、白花椰菜、有機米、蕎麥、大小蘑菇、巴西蘑菇、花菇、大頭菜、茭白筍、南瓜，紅、白蘿蔔，黃金板栗等台灣在地栽植花果、菜蔬，總計約莫50種。黎俞君說：「我偏愛秋冬時滋味濃厚、尾韻帶點苦味的蔬果，因為風味特色夠強烈，因此就算沒有肉類的旨味支撐也能成為料理主角。」

就像小巧精緻的前菜「蔬菜可麗露」，以可可脂包覆由櫛瓜、茄子、番茄焗烤後，再燉煮濃縮收汁的普羅旺斯燉菜（Ratatouille），明明全是蔬菜，但閉上眼感受可可脂化散時，蔬菜泥卻在舌尖迸射出如肉般的旨味與厚度，令人感到不可思議。

一道「柿餅酪梨蔬菜花瓶」，視覺上看起來就像是黎俞君的「花藝創作」，根本就是「餐桌上的盆花」。以紅玉紅茶或東方美人烏龍茶湯浸泡過2天的北埔柿餅，就像是花盆一般，而上方頂著紅色小花的鳳梨鼠尾草、金蓮花瓣與葉片，玉米幼苗、卷鬚菜等芽菜，就成為花盆中的花朵，呈現一片繽紛錦簇。

以根莖類為主角的「奶油燉時蔬」，為增加套餐最終的飽足度，還搭配了以綜合菇類、菇蕈湯汁、白酒、麻油燉煮的鐵鍋燉飯，將燉飯裝盛在挖空的大頭菜盅內，點綴黑松露薄片後更添貴氣，咀嚼著濕潤噴香的有機米燉飯，其中還有炒得酥脆的蕎麥顆粒活化口感，令人意猶未竟。

鹽之華「蔬食套餐」共八道料理，另附茶點與飲品，每位3880+10% （須事先二日前預訂）。

烤白花椰菜。圖／鹽之華提供。
烤白花椰菜。圖／鹽之華提供。
馥香水梨。圖／鹽之華提供。
馥香水梨。圖／鹽之華提供。
蔬菜可麗露。圖／鹽之華提供。
蔬菜可麗露。圖／鹽之華提供。
海膽壽司。圖／鹽之華提供。
海膽壽司。圖／鹽之華提供。
馬告豆腐黃瓜。圖／鹽之華提供。
馬告豆腐黃瓜。圖／鹽之華提供。
奶油燉時蔬。圖／鹽之華提供。
奶油燉時蔬。圖／鹽之華提供。
柿餅酪梨蔬菜花瓶。圖／鹽之華提供。
柿餅酪梨蔬菜花瓶。圖／鹽之華提供。

柿餅 可可 鳳梨

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