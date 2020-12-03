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環球購物中心4美食新店進駐 耶誕限定甜點同步吸睛

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新北中和、板橋車站推獨家美食新櫃與耶誕美食優惠。圖／環球購物中心提供
新北中和、板橋車站推獨家美食新櫃與耶誕美食優惠。圖／環球購物中心提供

耶誕季熱鬧登場，加上新北耶誕城每天吸引上萬人次造訪，環球購物中心看準龐大人潮，新北中和、板橋車站店紛紛推出最有吸客效應的獨家美食新櫃與耶誕美食優惠。

「22:02 火鍋。樂活」繼林口A9後，新北二號店插旗環球購物中心新北中和，即日起試營運，12月上旬正式開幕。中和店占地近150坪，主打健康吃出食材原味，看準中和家庭客群多首度引進活海鮮，包括鱈場蟹、鮑魚、沙公沙母、波士頓龍蝦、龍虎石斑，可現點現撈為火鍋加菜。除了活海鮮，更擴大現場生鮮蔬果展示櫃，有近50種選擇，就像來到蔬果農場。此外，中和店引進「韓虎嘯」新北首店，預計12月15日開幕，看準家庭客群，主打韓式定食，年糕火鍋、石鍋拌飯、煎餅都能品嚐到。

板橋車站店推出以草莓、提拉米蘇、雪花為主題的耶誕限定甜點，「点心」即日起至12月27日推出耶誕新品「耶誕雪花包」，紫色雪花包為奶皇流沙、粉色雪花包為芝麻流沙口味。以繽紛水果捲知名的「神戶果実」將於12月19日至25日推出耶誕限定「草莓巧克力鮮奶油蛋糕」；「成真咖啡」則推出「可可提拉米蘇舒芙蕾」新品以及冬季強勢回歸的「草莓圓舞曲舒芙蕾」；「亞尼克」也推出一系列草莓系列甜點。

另外，板橋車站12月還有「Pizza Hut必勝客」、「大阪王將」以全新型態登場。「Pizza Hut必勝客」將以新概念店EXPRESS形式呈現，主打3分鐘快速取餐、提供單片比薩銷售，同時也將推出全新早餐菜單，預計12月18日開幕。「大阪王將」也主打快速取餐形式，經典燒餃子、咖哩天津飯都能在門市一次品嚐得到，預計12月21日開幕。

「韓虎嘯」新北首店進駐中和，預計12月15日開幕，看準家庭客群主打韓式定食。圖／環球購物中心提供
「韓虎嘯」新北首店進駐中和，預計12月15日開幕，看準家庭客群主打韓式定食。圖／環球購物中心提供
「大阪王將」主打快速取餐形式進駐，預計12月21日開幕。圖／環球購物中心提供
「大阪王將」主打快速取餐形式進駐，預計12月21日開幕。圖／環球購物中心提供
板橋車站「神戶果実」耶誕限定「草莓巧克力鮮奶油蛋糕」650元。圖／環球購物中心提供
板橋車站「神戶果実」耶誕限定「草莓巧克力鮮奶油蛋糕」650元。圖／環球購物中心提供
「22:02 火鍋。樂活」新北二號店插旗中和，首度引進活海鮮。圖／環球購物中心提供
「22:02 火鍋。樂活」新北二號店插旗中和，首度引進活海鮮。圖／環球購物中心提供
板橋車站新葡苑「点心」推出「耶誕限定雪花包」，單個38元。圖／環球購物中心提供
板橋車站新葡苑「点心」推出「耶誕限定雪花包」，單個38元。圖／環球購物中心提供

新北 環球購物中心 耶誕節 甜點

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