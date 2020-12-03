聽新聞
test
0:00 / 0:00
愛馬仕贊助 巴黎大學成立永續發展與氣候轉型歐洲教席
「永續發展」是近年來全球各國領袖致力合作商討的重要議題，也是許多時尚品牌全新的核心發展概念。法國巴黎政治大學(Sciences Po)最新宣布，成立「永續發展與氣候轉型歐洲教席」(European Chair for Sustainable Development and Climate Transition)，法國精品愛馬仕也參與贊助，共同為此全球議題盡一分力。
巴黎大學「永續發展與氣候轉型歐洲教席」是首個隸屬於校內兩研究所—公共事務學院及巴黎國際事務學院的教席，由專精環境議題的Shiv Someshwar主持，以多學科研究與教學為宗旨，為推動永續發展的各方組織提供全新觀點，並聚焦氣候轉型、經濟發展與社會包容三大議題，協助加速實現歐盟《2030 年永續發展議程》(2030 Agenda) 與《歐洲綠色新政》 (European Green Deal)之各項目標。同時致力打造整合各學科與跨國的生態系，擴大影響力。
透過贊助巴黎政治大學成立永續發展與氣候轉型歐洲教席，愛馬仕與巴黎政治大學的合作關係將更為緊密，教席也將加強《科學與發展》，特別是在領土包容性方面相關議題。
參與贊助教席的除了愛馬仕之外，還有歐洲投資銀行(European Investment Bank)、滙豐(HSBC)。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言