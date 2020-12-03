愛馬仕贊助 巴黎大學成立永續發展與氣候轉型歐洲教席

「永續發展」是近年來全球各國領袖致力合作商討的重要議題，也是許多時尚品牌全新的核心發展概念。法國巴黎政治大學(Sciences Po)最新宣布，成立「永續發展與氣候轉型歐洲教席」(European Chair for Sustainable Development and Climate Transition)，法國精品愛馬仕也參與贊助，共同為此全球議題盡一分力。

巴黎大學「永續發展與氣候轉型歐洲教席」是首個隸屬於校內兩研究所—公共事務學院及巴黎國際事務學院的教席，由專精環境議題的Shiv Someshwar主持，以多學科研究與教學為宗旨，為推動永續發展的各方組織提供全新觀點，並聚焦氣候轉型、經濟發展與社會包容三大議題，協助加速實現歐盟《2030 年永續發展議程》(2030 Agenda) 與《歐洲綠色新政》 (European Green Deal)之各項目標。同時致力打造整合各學科與跨國的生態系，擴大影響力。

透過贊助巴黎政治大學成立永續發展與氣候轉型歐洲教席，愛馬仕與巴黎政治大學的合作關係將更為緊密，教席也將加強《科學與發展》，特別是在領土包容性方面相關議題。

參與贊助教席的除了愛馬仕之外，還有歐洲投資銀行(European Investment Bank)、滙豐(HSBC)。