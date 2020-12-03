IKEA 12月限定美食報到 首度推出「榛果巧克力霜淇淋」

IKEA耶誕限定新美食報到，IKEA美食小站12月推出為期一個月的全新點心組合「榛果巧克力霜淇淋」與「蜂蜜火雞香腸」，另外還有派對外帶餐、耶誕火腿等多款瑞典傳統耶誕餐點。

冷冷的冬天又想吃冰，最適合濃郁的巧克力。這是IKEA首次推出「榛果巧克力霜淇淋」，選用自荷蘭巧克力粉，巧克力再加上榛果甜味，口感濃郁香醇甜而不膩。

另外，「蜂蜜火雞香腸」使用火雞腿絞肉，還有一定比例的豬絞肉，讓香腸多汁扎實，並內含大量的香濃起司絲，最後用德國櫸木慢火燻香，讓木頭與蜂蜜的香氣包覆熟化後的美味可口火雞香腸，讓口感更添層次。

另有多款瑞典傳統耶誕節餐點，包括限時推出的IKEA派對外帶餐，內含香蒜烤雞、瑞典烤肉丸、鮮蝦酪梨凱薩沙拉、白醬雞肉筆管麵、飽滿蜂蜜火雞香腸、IKEA薯條及蔬菜馬鈴薯餅，還有布蕾甜點及清爽氣泡飲，共9道節慶味餐點。