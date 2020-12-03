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品牌首字母縮寫巧化幸福主張 Harry Winston見證永恆
每年的12月，像是即將告別過去的一年、並面向新的一年，祈願、祝禱或團聚。海瑞溫斯頓（Harry Winston）近日帶來品牌經典HW Logo系列珠寶，並從首字母的H與W縮寫，延伸成夫妻（Husband & Wife）、 心念與願望（Heart & Wish）、相擁與低語（Hug & Whisper）與健康與財富（Health & Wealth）四個意念，透過璀璨鑽石，將心意傳遞予摯愛的相守。
HW Logo系列訂婚鑽戒的「HW」字母造型鉑金底座，以圓形明亮式切工主鑽，象徵「Husband」與「Wife」 ，鑽戒提供0.5至1.24克拉的多種選擇，其中0.5至0.72克拉將鑲嵌於鉑金底座、1.0克拉以上則運用極細微密鑲嵌（Micropave）工藝；H與W也是心念與願望（Heart & Wish），HW Logo訂婚鑽石戒指一旦結合了Charm系列則變身墜飾，垂掛於胸前，成為心念與願望的甜蜜具現。
而相擁與低語（Hug & Whisper）則是戀人間最細膩私密的行為確認，海瑞溫斯頓HW Logo系列鑽石線戒，以鑽石圍繞指尖，並將HW的Logo深刻銘記；此外Sautoir鑽石項鍊以10顆祖母綠型切工標識鑲嵌於玫瑰金、黃金或白金底座，每顆標識牌皆刻有品牌首字字母縮寫H與W，像是將財富（Wealth）與健康（Health）牢牢掌握、長相廝守。
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