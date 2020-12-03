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漸層抹茶還有芋圓、粉粿！康青龍「抹茶鮮奶茶」新登場

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
康青龍冬季限定抹茶系列全台上市。圖／康青龍提供
康青龍冬季限定抹茶系列全台上市。圖／康青龍提供

天氣越來越冷，手搖杯品牌再推季節限定飲品搶市！康青龍繼先前全新「茶蘊相思」系列後，再推二部曲新品，這次帶來正宗日式抹茶製法搭配濃醇鮮奶，打造滿滿冬日幸福感，並於即日起全台門市開賣。

康青龍冬季限定的「茶蘊相思」系列以鮮奶茶為基底，二部曲則創意添加日式抹茶，主打使用正宗日式蒸菁製法，完整保留抹茶的甘醇香氣與鮮明色澤，並分別選搭大人、小孩都愛的人氣雙色芋圓，以及古早味粉粿搭配蜜製紅豆，打造口感豐富的漸層系飲品。

首推「抹茶芋圓鮮奶」以超人氣的雙色小芋圓，內含飽滿Q彈的芋圓及地瓜圓，滿足喜愛Q彈口感的消費者；「抹茶紅豆粉粿鮮奶」則是加入與抹茶絕配的香甜燉熬蜜紅豆，再搭配古早味粉粿；最後還有「抹茶紅豆鮮奶」，將濃郁抹茶、鮮奶和蜜製紅豆相互襯托，三種漸層茶飲，是IG打卡族的首選。至於售價部分，三款新品皆為中杯65元、大杯80元。

抹茶紅豆粉粿鮮奶。圖／康青龍提供
抹茶紅豆粉粿鮮奶。圖／康青龍提供
抹茶芋圓鮮奶。圖／康青龍提供
抹茶芋圓鮮奶。圖／康青龍提供
抹茶紅豆鮮奶。圖／康青龍提供
抹茶紅豆鮮奶。圖／康青龍提供

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