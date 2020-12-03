漸層抹茶還有芋圓、粉粿！康青龍「抹茶鮮奶茶」新登場

天氣越來越冷，手搖杯品牌再推季節限定飲品搶市！康青龍繼先前全新「茶蘊相思」系列後，再推二部曲新品，這次帶來正宗日式抹茶製法搭配濃醇鮮奶，打造滿滿冬日幸福感，並於即日起全台門市開賣。

康青龍冬季限定的「茶蘊相思」系列以鮮奶茶為基底，二部曲則創意添加日式抹茶，主打使用正宗日式蒸菁製法，完整保留抹茶的甘醇香氣與鮮明色澤，並分別選搭大人、小孩都愛的人氣雙色芋圓，以及古早味粉粿搭配蜜製紅豆，打造口感豐富的漸層系飲品。