「蝦皮門號館」即日起試營運！遠傳電信首波進駐　辦門號、攜碼都能線上搞定

蝦皮購物今年「12.12狂歡生日慶」跨足電信業，宣布於蝦皮商城開設「蝦皮門號館」，即日起至12月12日試營運、12月13日正式開幕，新申辦或攜碼門號都可於線上完成，首波力邀遠傳電信進駐，並祭出蝦皮購物會員獨享的短期12個月5G單門號方案、月租599元。此外，蝦皮繳費更提供信用卡費、停車費、電信費等繳款功能，滿足用戶門號線上申辦、繳費的需求，首次繳費成功可得20蝦幣回饋。

蝦皮購物「蝦皮門號館」邀請遠傳電信正式進駐，提供消費者全線上申辦門號服務，即日起消費者可在「蝦皮門號館」申辦遠傳電信門號、攜碼等服務，單辦門號或搭配手機的優惠方案都有更多元的選擇。

「蝦皮門號館」即日起試營運，活動期間將推出蝦皮購物會員獨享5G短約單門號方案，遠傳官方客服也正式加入蝦皮聊聊，一對一即時回覆消費者問題，讓選門號、挑手機、問問題都可一站完成；開幕慶期間申辦門號，指定方案即贈蝦皮折扣碼，最高價值高達3,400元，12月31日前申辦任一方案還可抽iPhone 12。