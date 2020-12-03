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新莊副都心亮起來！宏匯廣場耶誕跨年四大打卡美景公開
今年新北耶誕跨年打卡地標又有新選擇，今年9月底新開幕的宏匯廣場今年與新北市合作，首度舉辦了新莊副都心耶誕點燈，並首度連結中港大排沿線路樹、願景公園與凹灣碼頭三個地點，拉出一條繽紛燈廊，讓新莊副都心亮起來。民眾從戶外漫步拍照打卡，再到商場遊樂、聚餐、購物行程順暢接軌。
宏匯廣場將於本周六12月5日下午2點舉行耶誕繽紛樂活動，並於下午6點進行點燈儀式，為12月耶誕季揭開序幕。宏匯廣場耶誕四大打卡熱點包括「凹灣碼頭冰雪燈瀑」寬50米的藍色燈瀑倒映堤邊；「願景公園粉紅燈廊」夜裡一片桃紅色燈廊亮起，讓行走其間的人充滿粉紅泡泡。「宏匯廣場一樓咖啡廊道榭寄生幸福之門」每天17:00至21:00，每整點進行兩分半鐘的燈光秀；「幸福製造所」穿過星星裝置，在大屏幕前透過互動裝置將禮物堆成聖誕樹，完成任務後可見到天使煙花動畫。
耶誕點燈當天，除了有各式燈景裝飾可拍，現場也齊聚胖卡餐車美食，眾多表演活動，以及湯姆熊耶誕氣墊樂園，讓民眾今年迎來不一樣的新莊副都心。吃喝玩樂機能豐富的宏匯廣場，館內不少餐廳推出耶誕用餐優惠，VR ZONE、湯姆熊耶誕氣墊樂園等遊戲也推出優惠價。
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