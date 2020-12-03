神秘預購！7-11「SOU・SOU冬季聯名商品」開賣日才揭曉　每款限量200個

年末充滿節慶氛圍，7-ELEVEN將於12月中旬再度與京都印花設計品牌「SOU・SOU」攜手推出冬季聯名商品，搶先預購採取神秘模式，12月7日至12月11日各式保暖時髦小物將連續5天在OPEN POINT App上曝光，每天上午11點揭曉部份商品並開賣，每項商品僅限量200個、售完為止，每款每位會員限購一組，讓OPEN POINT會員搶先預購，喜愛SOU・SOU的粉絲們快設定鬧鐘提醒！

此外，7-ELEVEN即日起將3款濃厚系飲品換上全新設計的SOU・SOU印花包裝，其中領先通路上市的「純萃喝濃厚系醇乳奶茶」，以冬季花種寒紅梅設計成兩款繽紛花色，搭配瓶身的茶葉花紋，是冬季質感系飲品首選，售價30元；另一款「福樂鮮攪義式咖啡」同樣充滿節令感，使用冬季常見的白菊，簡單的和風設計百看不膩，「福樂鮮攪絲滑可可」則是選用相當受到歡迎的紋樣－彈珠，延伸成「彈珠重疊」的特別變形款，沒有棱角的可愛圓點相當療癒，兩款售價皆為39元。 7-ELEVEN即日起將3款濃厚系飲品換上全新設計的SOU・SOU印花包裝。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN即日起將3款濃厚系飲品換上全新設計的SOU・SOU印花包裝。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN即日起將3款濃厚系飲品換上全新設計的SOU・SOU印花包裝。圖／7-ELEVEN提供