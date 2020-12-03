UNIQLO聯名JW ANDERSON耶誕節系列 應景穿搭必備親民價290元起

已經和UNIQLO合作三年的設計師品牌JW ANDERSON，首次針對耶誕節推出限定配件，同樣具有英倫風格設計，結合HEATTECH保暖科技，因此受到消費者的關注，更有網友認為「2020年最值得入手的聯名款」，無論是當作禮物或是應景穿搭都合適。

設計師品牌JW ANDERSON延續了冬季系列服裝的概念，靈感為「英國度假小屋」，想像在假期裡前往郊外小屋的氛圍。利用英國冬季經典的菱格紋、蜂窩狀與活潑撞色為圖案基底，搭配活潑設計與招牌Logo，加上混紡毛線編織技術融合HEATTECH保暖科技布料，打造出與UNIQLO首次聯名的耶誕節系列配件。提供包括了針織帽、針織手套、脖圍、襪子等單品，並有男、女及童裝款式。樣式既療癒又兼具保暖效果，而且價格同樣很親民，最低自290元起，最貴的單品也是600元有找，預計在12月11日正式在全台門市銷售。

日本演員兼模特兒Riko演繹H&M亞洲時尚聯名可口可樂系列。圖／H&M提供

即使少了每年都會有的話題設計師聯名系列，H&M的亞洲時尚系列仍不斷有跨界的迷你系列問世，最新款的部分便是與碳酸飲料霸主「可口可樂」合作。並請來日本演員兼模特兒Riko演繹，這系列靈感源於1993年，以可口可樂最具代表性的北極熊形象與品牌Logo為主題，利用海洋藍搭上有暖暖冬意的灰色及淡杏色系，透過和諧的色調貫穿多款服裝，以多層次的造型配搭為主，為街頭休閒運動風增添獨特復古感。

和UNIQLO合作三年的設計師品牌JW ANDERSON，首次針對耶誕節推出限定配件。圖／UNIQLO提供

日本演員兼模特兒Riko演繹H&M亞洲時尚聯名可口可樂系列。圖／H&M提供

UNIQLO與JW ANDERSON聯名系列耶誕限定襪390元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO與JW ANDERSON聯名系列耶誕限定襪390元。圖／UNIQLO提供

H&M亞洲時尚聯名可口可樂系列北極熊上衣699元。圖／H&M提供

UNIQLO與JW ANDERSON聯名系列耶誕限定毛帽590元。圖／UNIQLO提供

UNIQLO與JW ANDERSON聯名系列耶誕限定脖圍590元。圖／UNIQLO提供

H&M亞洲時尚聯名可口可樂系列針織印花上衣1,299元。圖／H&M提供