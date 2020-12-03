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全家便利商店「邪惡系湯圓」限量登場！牛奶糖、巧克力、黑糖奶茶新口味等你解鎖
冬至就是要來碗湯圓應景，全家便利商店今年再度推出邪惡系列湯圓口味，除了高人氣的「吉比花生雙醬湯圓」限量回歸之外，還推出「黑糖奶茶」、「牛奶糖」、「巧克力」等獨家限量口味，滿足螞蟻人的嘗鮮需求，即日起至12月29日可享指定湯圓任選2件8折優惠。
去年全家便利商店推出的「吉比花生雙醬湯圓」，因具有顆粒口感，限量6萬盒開賣一周就快速完售，讓網友直呼要人品夠好才買的到，今年「吉比花生雙醬湯圓」強勢回歸，限量120,000包，售價69元。
全家便利商店與義美門市獨家推出的「義美牛奶糖湯圓」，將古早味的牛奶糖與傳統吃湯圓習俗結合，迸出創新吃法，限量90,000包，售價59元；超商獨家的「義美黑糖奶茶湯圓」特別使用義美濃厚奶茶、加入香醇黑糖，打造特製的黑糖奶茶內餡，讓奶茶控搶先更新甜湯圓清單，限量30,000包，售價55元。
另外還針對甜點控推出「桂冠巧克力湯圓」，內餡使用精選世界鑑賞級70%黑巧克力，和具有百年歷史的法國柑橘醬融合，散發馥郁果香，讓湯圓迷品嘗與眾不同的口味，限量30,000包，售價89元；同步推出「桂冠流沙湯圓」，售價79元。
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