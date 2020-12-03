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WAT X 米其林雞尾酒瓶裝禮盒 全家便利商店獨賣APP預購中
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
去年誕生於信義區的「WAT」，不只以speakeasy隱藏式酒吧帶來驚喜，簡約、設計風格的外店設計，更成為全台首間「瓶裝雞尾酒」商店，又以銀色、都會感的空間設計成為信義區熱點。
為因應聖誕節，WAT推出全新米其林瓶裝雞尾酒超值禮盒，一次聯手三間米其林一星餐廳，帶來「Longtail x WAT 盡在不言中」、「大腕 x WAT 柚薑遇見你」、「金蓬萊 x WAT 紅心芭樂」，一次品飲三種不同特色的經典風味。Longtail由主廚林明健掌舵，並以法式廚藝技法融會亞洲風味；「盡在不言中（Lost in Translation）」原本已是Longtail的熱門之選，以蘭姆酒為基底，加上鳳梨、青蘋果與金桔，堆疊出馥郁的熱帶水果芬芳，並帶有草本清香、較重的酒感，適合搭配油脂感較重的食物。
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
※飲酒過量，害人害己。
「柚薑遇見你」、「紅心芭樂」則分別與大腕、金蓬萊合作，「柚薑遇見你」帶有柚子、生薑、炭焙烏龍的風味；「紅心芭樂」則從台菜為出發原點，將紅心芭樂、玫瑰天竺葵、生薑巧妙融合，再加上四季春。三款瓶裝調酒濃度約為13.5至18.5％，並各以蘭姆酒或伏特加為基底。這個聖誕節還沒準備好交換禮物？即日起至12/15於全家便利商店APP可享599元預購優惠，會員另有優惠。
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