【白靈專訪(下)】天生吃不胖 從不需要別人肯定 「我的美好就像玫瑰自然綻放」

擁有數十年如一日的精瘦身型和幾乎看不出年齡的膚質，應該很多人都非常好奇，白靈到底是怎麼保養的？不過前面已聽了那麼多他的人生智慧後，我總覺得這樣的問題對他來說太過膚淺，沒想到他依舊可以用非常白靈style的方式給我一個很有深度的答案。

【Credits】Photography／Cheng-Po OU-YANG；Styling／Queenie Wu、Sting hsieh；Hair／Weic Lin；Makeup／Sting hsieh

「我好幸運的！吃不胖，還專門吃甜點，前幾天半夜起來把粉絲給的三塊巧克力吃光，也從不忌口。」他這次造訪了台菜餐廳、也吃了涮羊肉，對台灣小吃非常感興趣，還趁離台前幾小時跑去深坑吃豆腐，在我們拍照的妝髮過程中糖果一顆接著一顆，看到餅乾也會很開心，活生生就是一枚「螞蟻人」。

他說他可以因為角色需要，在短時間內就練出腹肌，但話鋒一轉還是到心靈層面的修練，「大家只記得去選擇健康的、可以保持身材的食物，但往往忘記去選擇健康的思想，那是我們精神的糧食，我們從來沒有意識到這有多重要。你選擇健康的思想，負面的因素就不會來，像我從來不擔心我會變老、變胖、沒工作或沒錢。」他推崇正面能量和吸引力法則，也崇尚簡單自然的生活，把一切放到最空，去感受生活的每一個片刻，讓情緒自然發生，然後經歷它、感受它再捨棄它，就是最好的保養方式。「你天天只想著自己找不到男朋友、沒錢、沒工作、不滿足，那這些就真的是你的生活，因為這就是你的能量。」

他爬山、泡溫泉、按摩、游泳或跳舞，都不是為了鍛鍊身材，「都只是為了『我喜歡』，我很隨興的，不會規定一天裡非要幹嘛，天天著急擔心，你會生病的。生活真的是個禮物，每天起來安安靜靜看著窗外，想想怎麼去感謝空氣、自然、感謝宇宙，感謝所有給你正能量美好的朋友，相信你選擇健康的思想，那你出去就會非常順利。」 Photography／Cheng Po Ou Yang；Styling／Queenie Wu、Sting hsieh；Hair／Weic Lin；Makeup／Sting hsieh；服裝／Seivson

也許要維持、穩定自己內心還不算太難，但事實上人的情緒經常難免會被旁人左右，這點對白靈來說，也從來不是問題，「像我到美國沒有改名字，就是因為我有自信，我知道自己的精彩和獨特。很多人不勇敢做自己，喜歡討好別人，但其實你怎麼做還是有人不喜歡你，那還不如做自己。你的美好就像玫瑰花一樣，不管別人看不看，自然就是要盛開的，如果別人看到了，那是他幸運。每個人都是明星，不管你是什麼職業，都可以很精彩。」他甚至認為我們有時候應該要自私一點、目中無人也沒關係，「你不愛你自己那你會是空的，你只有不安和抱怨，討好別人只會失去尊重，修練好了你就會變強大，如果我沒有那份自己，我今天不會跟你說這些。」

他用每篇IG貼文底下的cookie語錄鼓勵大家自由自在展現自己，有空時也會去回粉絲留言、按個讚什麼的。雖然這樣看似很喜歡跟別人分享內心、分享思想，但他也強調，每個人都要保有一定程度的孤獨，這也是保有自己的一個很重要的因素，「我可以鬧、可以party，但我一定要有自己的空間，我很多朋友是不能離開別人的，那我就覺得『你累不累啊？』一定要保持孤獨、純淨，在自己的空間感覺到愛、自由與滿足。」他永遠不會去期望別人要做些什麼，也不會期盼要別人承認自己、給予自己，想要什麼就自己買、自己追求，「要是沒有期盼，給我一杯珍珠奶茶我都會高興到跳起來。先愛自己，別人也會愛你、尊重你。」

回想這次的專訪拍攝，白靈事先什麼都沒問，對於要做怎樣的造型也沒有意見，甚至連訪綱都不用看，徹底展現他不喜歡預設立場、思考太多的性格，「我可以回答任何問題的，希望下次來幫我弄個QA吧！讓粉絲盡情發問。」而拍照過程中，他看到自己在鏡頭前是從來沒見過的樣子，也總是真實地表現出驚喜，趁空檔把側拍照放上IG時還不忘tag髮型師、化妝師、攝影師和造型師等工作人員，展現出他惜才、愛才的一面。「在台灣我拍了好多照片，你們的時尚很前衛，而且都是年輕人在做，想法有很多變化，真的很棒。」 Photography／Cheng Po Ou Yang；Styling／Queenie Wu、Sting hsieh；Hair／Weic Lin；Makeup／Sting hsieh；服裝／JUST IN XX

那天收工結束後，安排接他的車子因為塞車花了點時間才到，明明他就在趕時間，但也從不咄咄逼人催促著大家，還在等待過程中跟我們聊台灣電影、聊演員。上了車他又對行車記錄器感到好奇，還對著小螢幕自我介紹了起來，逗得司機哈哈大笑。遇到窄巷裡會車的情況，也自得其樂地拿起手機錄影跟粉絲分享。坐在副駕駛座，但聊起天來他總是會回頭看著後座我們的眼睛。