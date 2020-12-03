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電競按摩椅、暖萌按摩圍巾 OSIM雙新品隨時按超療癒
療癒商機正夯，按摩器不只在按摩科技上不斷精進，連外型、功能也持續求新求變。OSIM近期推出兩款有趣的新品，包括全球首創電競按摩椅，以及造型超可愛的Tsum Tsum限定款按摩圍巾，功能取向大不同，滿足現代人各種紓壓情境。
瞄準電競遊戲市場的龐大商機與需求，OSIM強勢推出「電競天王椅」，將獨家V手專利按摩科技注入人體工學電競座椅，除了模擬專業按摩師手指張合的抓捏按摩技巧、搭配特製加長按摩軌道，可一路從肩、頸、背、腰按至尾椎，輕鬆解除玩家久坐產生的酸痛與高壓緊繃之外，椅子本身設計亦符合人體工學，高規格記憶海綿墊，座椅及扶手皆能自由調整高度，還可於按摩體驗過程中將椅背145度調整向後仰躺，幫助按摩角度力道更加到位，左右還各搭載1個藍牙音響，讓玩家身歷其境，不管在按摩還是遊戲同事都能體驗環繞式震撼享受。OSIM也同時將旗下3款人氣小型按摩器「3D巧摩枕」、「手護寶」及「護眼樂」推出電競特仕版，針對身體局部、雙手指尖、眼睛部位需求，一一擊退玩家痛點。
迎接冬季，OSIM也宣布攜手迪士尼Tsum Tsum推出限量聯名按摩圍巾，採用超柔軟纖細絨毛布料，還有米奇與米妮、唐老鴨與黛西、艾莎與雪寶、奇奇與蒂蒂4款超人氣角色款式與色彩可選擇，可依身體酸痛點選擇柔、中、自動3種不同振動力道進行按摩，USB充電、圍巾式設計更可任意包覆肩頸、腰部、小腿等不同部位，可走到哪按到哪，搭車通勤、午休小憩使用也不突兀。
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