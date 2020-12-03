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電競按摩椅、暖萌按摩圍巾 OSIM雙新品隨時按超療癒

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
OSIM首創電競按摩椅，專利V手按摩科技結合人體工學椅，帶領玩家及久坐族坐出新「競」界。圖／OSIM提供
OSIM首創電競按摩椅，專利V手按摩科技結合人體工學椅，帶領玩家及久坐族坐出新「競」界。圖／OSIM提供

療癒商機正夯，按摩器不只在按摩科技上不斷精進，連外型、功能也持續求新求變。OSIM近期推出兩款有趣的新品，包括全球首創電競按摩椅，以及造型超可愛的Tsum Tsum限定款按摩圍巾，功能取向大不同，滿足現代人各種紓壓情境。

瞄準電競遊戲市場的龐大商機與需求，OSIM強勢推出「電競天王椅」，將獨家V手專利按摩科技注入人體工學電競座椅，除了模擬專業按摩師手指張合的抓捏按摩技巧、搭配特製加長按摩軌道，可一路從肩、頸、背、腰按至尾椎，輕鬆解除玩家久坐產生的酸痛與高壓緊繃之外，椅子本身設計亦符合人體工學，高規格記憶海綿墊，座椅及扶手皆能自由調整高度，還可於按摩體驗過程中將椅背145度調整向後仰躺，幫助按摩角度力道更加到位，左右還各搭載1個藍牙音響，讓玩家身歷其境，不管在按摩還是遊戲同事都能體驗環繞式震撼享受。OSIM也同時將旗下3款人氣小型按摩器「3D巧摩枕」、「手護寶」及「護眼樂」推出電競特仕版，針對身體局部、雙手指尖、眼睛部位需求，一一擊退玩家痛點。

迎接冬季，OSIM也宣布攜手迪士尼Tsum Tsum推出限量聯名按摩圍巾，採用超柔軟纖細絨毛布料，還有米奇與米妮、唐老鴨與黛西、艾莎與雪寶、奇奇與蒂蒂4款超人氣角色款式與色彩可選擇，可依身體酸痛點選擇柔、中、自動3種不同振動力道進行按摩，USB充電、圍巾式設計更可任意包覆肩頸、腰部、小腿等不同部位，可走到哪按到哪，搭車通勤、午休小憩使用也不突兀。

OSIM電競天王椅特別邀請天王林俊傑為「奢華橘」代表色霸氣代言。圖／OSIM提供
OSIM電競天王椅特別邀請天王林俊傑為「奢華橘」代表色霸氣代言。圖／OSIM提供
OSIM推出3款電競特仕版小型按摩神器。圖／OSIM提供
OSIM推出3款電競特仕版小型按摩神器。圖／OSIM提供
OSIM按摩圍巾Tsum Tsum限定款，新品優惠價2,280元，全台每款限量400個，售完為止。圖／OSIM提供
OSIM按摩圍巾Tsum Tsum限定款，新品優惠價2,280元，全台每款限量400個，售完為止。圖／OSIM提供
OSIM按摩圍巾Tsum Tsum限定聯名款，可用於肩頸、小腿、腰部放鬆。圖／OSIM提供
OSIM按摩圍巾Tsum Tsum限定聯名款，可用於肩頸、小腿、腰部放鬆。圖／OSIM提供

按摩 圍巾

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